菲律宾总统马科斯表示，该国十多年来首次取得“重大天然气发现”

菲律宾总统费迪南德·马科斯1月19日表示，这个东南亚国家在一个名为“马兰帕亚东1号”（Malampaya East 1，简称MAE-1）的储层中取得了“重大天然气发现”，该储层位于现有马兰帕亚气田以东约5公里处。

马科斯在发布于Facebook上的视频声明中说：“MAE-1预计含有约980亿立方英尺的天然气。这将有助于提升马兰帕亚的贡献，并在未来多年加强我们的国内天然气供应。”

他表示：“初步测试显示，该井日产量为6,000万立方英尺——这表明该井有潜力生产更多石油，证实它是一个高产资源，可与最初的马兰帕亚油井相媲美。”

马科斯还说：“除了天然气外，此次发现还包括凝析油，这是一种高价值的液体燃料。”他补充称，这一新增资源可帮助支持政府稳定全国电力供应的努力。

马科斯表示，MAE-1是马兰帕亚第四阶段钻探行动下的第一个里程碑，并补充说，这一成果得益于由Prime Energy牵头的SC3A财团的工作，并与UC38、PNOC Exploration Corp.及Prime Oil & Gas Inc.合作实现。

马兰帕亚天然气田位于水深820米、距巴拉望岛海岸80公里处，于2001年10月投产。2002年6月开始商业化生产，产量约为4亿标准立方英尺/日（MMscf/d），为八打雁装机容量达2,700兆瓦的燃气电厂提供燃料。根据菲律宾能源部的数据，这是菲律宾最大的天然气田，也是迄今为止该国仅有的第二个商业性天然气发现。

最重要的发现于1992年取得，由壳牌菲律宾勘探有限公司（Shell Philippines Exploration B.V.，SPEX）与西方石油公司（Occidental Petroleum，Oxy）在第38号服务合同（SC 38）框架下合作完成。该发现为马兰帕亚构造，位于卡马戈—马兰帕亚地层带深处。

根据能源部数据，马兰帕亚天然气田的已探明储量约为2.7万亿立方英尺天然气和8,500万桶凝析油，位于海平面以下约3,000米处。

随着作为该国主要气田的马兰帕亚产量下滑，菲律宾于2023年启用其首座液化天然气（LNG）终端，使得该国LNG基础设施的发展愈发关键。