联合国根据《巴黎协定》第6.4条批准了首批碳信用，来源于缅甸清洁炉灶项目

联合国已根据《巴黎协定》第6.4条批准了首批碳信用额，标志着全球碳市场进入运营阶段，许多人将此视为排放交易的转折点。

联合国气候变化框架公约（UNFCCC）在2月26日的一份声明中表示，这些信用额来自一个与韩国协作开展的缅甸清洁炉灶项目，该项目可减少家庭空气污染，并减轻对当地森林的压力。

此项决定表明，《巴黎协定》核证机制（亦称第6.4条机制）已从设计阶段转入实际运行，可能为多个项目类别的减排项目开启新的收入来源。

联合国气候变化执行秘书Simon Stiell表示：“这一联合国碳市场在所有地区带来的机遇十分广阔，尤其是在已经建立起强有力的环境保障、健全的标准以及明确的申诉与救济体系，以确保诚信、包容性和效率的当下。”

这距离世界领导人在2024年11月下旬于巴库举行的联合国气候变化大会上通过新碳市场指南已过去将近16个月。第6.4条为碳核证机制设定了规则，据此，一方可在一国实施减排、获得核证，并将其售予另一国的主体。

从清洁发展机制（CDM）过渡

这些碳信用由《巴黎协定》第6.4条监督机构签发，该机构负责建立一个由联合国主导的全球碳市场。

第6.4条监督机构主席Mkhuthazi Steleki表示，他的首次签发采用了更新的数值和更为保守的计算方法。

他补充道：“结果符合环境诚信要求，并确保每一吨获发信用额都真实对应一吨的减排，并为《巴黎协定》的目标作出贡献。”

根据UNFCCC的信息，已有超过165个经东道方批准的项目正从联合国CDM过渡到《巴黎协定》核证机制，涵盖多个行业和地区。

此前获得CDM项下临时签发的缅甸炉灶项目，已依据更新的方法学重新计算。

UNFCCC发言人向普氏（Platts）证实，该项目名为“CCC在南亚和东南亚发展中国家（缅甸）分发改良型炉灶的活动方案”（Program of Activities），并已在CDM下注册，编号为10471。

该发言人确认，该项目在2021年1月1日至2022年5月31日期间共生成58,428吨二氧化碳当量（mtCO2e）的信用额。这较CDM下临时核定的1,008,561吨二氧化碳当量减少了约40%的信用量。

韩国由一家非营利组织“气候变化中心”（Climate Change Centre）代表。

该批准仍需经过14天的上诉期，在此期间，项目参与方、东道国以及受项目直接影响的利益相关方可以提交上诉。

关于第6.4条的推进历经近三年的激烈谈判和艰难磋商，不仅涉及各国政府和政策制定者，也包括多方碳市场参与者和利益相关方。

普氏评估了各种高质量的自愿碳信用融资项目，这些项目展现出额外性、永久性、唯一归属性和协同效益。普氏隶属于S&P Global Energy（标普全球能源）。

普氏数据显示，这些碳信用的价值差异显著，从符合CORSIA要求的碳抵消（普氏碳抵消信用，16美元/吨二氧化碳当量），到家用设备碳抵消（1.80美元/吨二氧化碳当量），以及美国生物炭碳抵消（150美元/吨二氧化碳当量）。