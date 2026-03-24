随着更多液化天然气船货转向亚洲，跨区域竞争加剧

根据标普全球Commodities at Sea（CAS）数据，自2月28日中东冲突爆发以来，由于卡塔尔拉斯拉凡（Ras Laffan）设施遭遇袭击导致供应风险升级，加剧了亚洲的近期紧迫性并重塑了贸易流向，亚洲液化天然气买家已将至少八艘大西洋盆地的船货从欧洲改道。

由于担心大西洋盆地供应趋紧，局势升级已推高全球液化天然气价格，而此时正值欧洲进入天然气注库季节。

一位大西洋地区的贸易商表示：“我认为我们将在未来几周开始看到真正的后果。一方面，亚洲可能会尽可能多地燃烧煤炭，但仍会有一些需求缺口需要填补，而且他们在夏季用气高峰期将需要液化天然气……即使储气目标放宽，风险也只是被推迟到冬季，因此欧洲将在第三和第四季度争夺额外的船货。”

在此前七次改道的基础上，又添一例：由道达尔能源（TotalEnergies）公司租用的“Point Fortin”号于3月7日在德克萨斯州自由港（Freeport）的液化天然气设施装船后，被观察到正在进行两港卸货。该船先于3月11日向牙买加的浮式储存再气化装置交付货物，并于同日启程前往欧洲。

根据标普全球能源CERA（S&P Global Energy CERA）的数据，“Point Fortin”号从自由港液化天然气公司装载了32.1亿立方英尺的天然气，并向该浮式储存再气化装置卸载了其中约8%（即2.8亿立方英尺）的货物，剩余货物仍在船上。

3月19日，即卡塔尔拉斯拉凡工业城遭到导弹袭击的一天后，该船被发现改道南下，可能驶向好望角并进入太平洋。然而，根据CAS的数据，直到最近，该船一直被发现在塞内加尔海岸附近徘徊。

CAS数据显示，同样在3月19日，由道达尔能源公司租用的“La Seine”号在路易斯安那州Venture Global公司的普拉克明液化天然气工厂装货后，被发现从欧洲改道，驶向好望角，并可能前往亚洲。

截至3月24日发布时，道达尔能源公司尚未回应Platts的置评请求。

另一位驻大西洋盆地的贸易商表示：“经巴拿马的[套利]窗口是开放的，所以任何付得起费用的货物都可能想从那里通过，否则，你会看到4月和5月的货物仍将运往欧洲，虽然有一些改道，但大量货物仍在大西洋。”

巴拿马运河动态

CAS数据显示，从冲突开始到3月19日，所有观察到的、似乎改变航向前往亚洲的大西洋盆地货物都驶向了好望角。

CAS数据显示，在另一次贸易流向转变中，由卡塔尔能源公司租用的“Bu Fintas”号在普拉克明液化天然气设施装货，并可能于3月19日在巴西塞尔希培州部分卸货，随后继续其前往亚洲的航程，但未指明最终目的地。

Platts于3月23日的数据显示，尽管存在这些绕行情况，从美国墨西哥湾沿岸经巴拿马运河至亚洲的运价为2.81美元/百万英热单位，相比经好望角的4.01美元/百万英热单位，仍更具竞争力。

标普全球的一位分析师表示：“因此，在过去一年里，我们看到通过该运河的液化天然气（LNG）运输非常有限，而液化石油气（LPG）则取而代之。其原因是，充裕的液化天然气航运运力和低廉的费率，使得好望角航线具有了竞争力。”

然而最近，3月19日的巴拿马运河管理局预订数据显示，美国液化天然气出口商可能正在为向太平洋盆地出口进行远期规划，其已在3月23日、3月24日、3月30日、4月3日至8日、4月14日和4月21日预订了单个南行液化天然气过境船位。

市场参与者在休斯顿举行的标普全球剑桥能源周会议间隙告诉Platts，最近的货物改道旨在解决因中东地区动荡造成的直接供应缺口，而随着最后一批从中东和卡塔尔能源公司装载的液化天然气货物抵达亚洲地区，预计亚洲的采购活动将变得更加积极。

净回值经济效益指向亚洲

Platts于3月23日的数据显示，从日韩基准价（JKM）船上交货（DES）价格倒算至美国墨西哥湾沿岸离岸价（FOB）的液化天然气净回值，经好望角航线估算为18.95美元/百万英热单位（假设二冲程船运费为4.01美元/百万英热单位），经巴拿马运河则为20.15美元/百万英热单位（反映出运费为2.81美元/百万英热单位）。

相比之下，3月23日，从欧洲西北部到岸价（DES）倒算至美国离岸价（FOB）的净回值为17.83美元/百万英热单位，这意味着与经巴拿马运河的日韩基准价（JKM）到岸价（DES）净回值相比，存在2.32美元/百万英热单位的折价。换言之，一船美国离岸价（FOB）货物可以获得比欧洲到岸价高出2.32美元/百万英热单位的隐含溢价，对于一艘标准大型液化天然气船来说，这相当于超过800万美元。

出现货物转向之际，市场参与者表示，欧洲西北部到岸价（DES NWE）货物需要上涨才能留在该区域，否则将面临失去更多交易量的风险。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts于3月23日评估，5月交付的欧洲西北部到岸价（DES）为19.143美元/百万英热单位，环比前一日下跌56美分，环比前一周上涨约15%。

Platts于3月24日评估，交付至东北亚的液化天然气基准价格为20.683美元/百万英热单位，环比前一日下跌2.277美元/百万英热单位，但环比前一周上涨2.60%，且比2月27日冲突前水平的10.697美元/百万英热单位高出94%。

出现货物转向之际，美国的液化产能一直超负荷运行，组合交易商利用这一机会交换货物以抓住套利机会，而生产商则利用当前环境为其项目争取更多承购商。