消息人士称，印尼豁免大型煤矿企业遵守2026年减产措施

市场消息人士告诉Platts（普氏），印尼能源与矿产资源部已豁免一级煤矿商在2026年强制减产，此前印尼政府曾提议限制煤炭产量以支撑价格。

一位公司消息人士称，该国最大的生产商Bumi Resources今年将获准通过其子公司开采超过7,500万吨煤炭。这一产量几乎相当于其申请获批量的100%。

市场消息人士称，AlamTri Resources旗下的Adaro Energy以及PT Indika Energy Group旗下的Kideco Jaya Agung也几乎获得了100%的申请获批量。

然而，公司方面表示尚未收到来自该部的正式确认。

Adaro的一位公司人士称：“希望一切按计划推进，但我们尚未收到任何正式通知。”

三家龙头矿企合计年产约1.7亿吨。

国营企业PT Bukit Asam的一位官员也表示，其RKAB（矿产和煤炭工作计划与预算）已经确认且不削减。该官员称：“截至今日，我们尚未收到2026年RKAB的批准。不过，我们已获得政府同意，不会下调我们最初提交的产量目标。”

此前，能源部提议在2026年将全国煤炭产量削减近24%，至6亿吨，此举旨在稳定价格、支持国家财政收入，并在内销与出口供应之间实现再平衡。根据该提议，一些矿商被要求将产量从其原计划水平下调多达70%。

政府去年将RKAB审批从多年期改为年度框架，使决策者能够根据市场状况更灵活地调整配额。

在供应增加且中国、印度等主要消费国需求平淡的背景下，大多数印尼煤种在2025年维持区间波动。

普氏评估显示，2025年加里曼丹4,200 kcal/kg GAR均价为45.30美元/吨（FOB），而加里曼丹5,000 kcal/kg GAR均价为61.30美元/吨（FOB）。

尽管大型矿商避免了立刻减产，但市场参与者称，配额不确定性已对出口可用量造成压力。多家矿商因对最终配额存疑及未来超限风险，暂停了部分现货出口报价或推迟船货销售。

由此，现货流动性趋于走弱，贸易商和潜在买家发现可供近期装运的印尼货源减少。

部分市场参与者表示，2026年的RKAB尚无任何一份获得正式批准，迄今为止发出的通知不应被视为最终决定。

市场参与者认为，中国和印度可以通过提高国内煤炭产量来消化部分印尼煤炭供应减少的影响，但菲律宾、马来西亚、泰国、越南等依赖进口的国家仍将面临风险。

市场消息人士表示，政策不确定性可能导致价格维持高位，促使合同重新谈判，并对小型矿商造成财务压力。若减产措施生效，还可能加剧对印尼煤炭出口的影响。