尽管储量充足，印度仍面临国内铁矿石供应挑战

1月16日举行的海绵铁制造商协会会议上，与会者表示，尽管储量充足，但质量下降、拍卖中的挑战以及矿山高溢价将阻碍印度钢铁企业获得国内铁矿石供应。

JSW集团执行副总裁Pankaj Satija表示，全球品位超过62%（以Fe计）的高品位铁矿石产量在过去五年中已从60%降至40%，低品位铁矿石产量则上升，导致供应受限。

他表示：“Fe每下降1%，脉石含量就会增加1%，这需要更多的熔剂，并使铁水生产成本增加约2%-2.5%。”

由于品位下降，顶级铁矿石生产商力拓和必和必拓在过去一年里下调了其铁矿石规格。

业内人士称，印度终端用户强烈倾向于在国内市场采购高品位铁矿石，而这类资源的供应有限，推动价格上涨，并削弱了采购高品位原料的任何竞争优势。

除了质量之外，数量仍是关键问题。尽管印度铁矿石储量充足且印度政府定期进行矿权拍卖，但与会者表示，矿山高额溢价已带来运营方面的挑战。

Satija表示，自2015年以来印度拍卖的152座铁矿中，矿山的平均溢价为124%。他补充称，在44座正在运营的矿山中，21座由一体化钢厂持有，平均溢价为92.9%，而另有23座由独立矿商持有，溢价达136%，使独立矿商的运营难以为继。

由于拍卖竞争激烈，终端用户和独立矿商向政府报出高额溢价以获得采矿权。

塔塔钢铁集团的原材料采购负责人Amita Khurana表示：“我们依赖[炼焦]煤……如果我们不能管理好印度现有的铁矿石储量，那将是件憾事……我们应当避免变得依赖进口的局面。”

她说：“在这些拍卖中的高溢价也让我们自身丧失了价格竞争力。最终，对像我这样的采购方而言，会关注国内与进口之间的价差。如果随着时间推移这种价差不断缩小，那就会出现问题。”

随着采矿法规出现变化，塔塔钢铁六座传统铁矿中的四座——Joda East、Noamundi、Katamati和Khondbond——的租约将于2030年到期。

该钢企一直通过竞购新矿来保障2030年及此后时期的铁矿石供应，并预计将在本十年末这些到期矿权进入拍卖时参与竞标。

塔塔钢铁最近还从其加拿大子公司Tata Steel Minerals Canada订了一船2万吨铁矿石块矿，以评估采购此类船货的成本效益，并进行测试以了解这对未来钢铁生产的潜在影响。

行业参与者表示，高溢价也导致运营商交回矿山，而政府对这类重新分配缺乏时间表，致使这些矿山未能及时重新纳入拍卖程序，生产恢复也被延误。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts（普氏）1月20日评估CFR华北的铁矿石指数（IODEX）为103.55美元/干吨，较前一日下跌0.90美元/干吨。