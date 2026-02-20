印尼承诺购买150亿美元美国能源，削减自东南亚的进口

印尼能源部长于2月20日表示，印尼已与美国达成一项新的互惠贸易协议，承诺购买约150亿美元美国能源，此举将大幅减少来自东南亚的进口。

根据美国贸易代表办公室2月19日公布的协议，上述能源采购承诺是印尼承诺购买约330亿美元美国商品的一部分，包括35亿美元的液化石油气（LPG）、45亿美元的原油和70亿美元的汽油。

印尼能源和矿产资源部长Bahlil Lahadalia在公告发布后的新闻发布会上表示，该协议将削减从周边国家的进口。

Lahadalia说：“我们划拨150亿美元从美国采购能源，并不意味着我们在增加进口，我们是在将进口量从若干国家转移过来，最大的一部分很可能来自东南亚，其次是中东和非洲。”

Lahadalia表示，采购机制将考虑经济因素，以确保印尼和美国之间的互利，将这定位为“双赢”。

根据标普全球Commodities at Sea的数据，印尼在2025年的LPG进口量平均为241,900桶/日，其中来自美国的为166,100桶/日。原油和凝析油的总进口量在2025年达到380,500桶/日，其中来自美国的为15,100桶/日。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts（普氏）于2026年2月19日将AGS（以装运港船上交货（FOB）方式装载的西德克萨斯中质米德兰原油每桶的估值）评估为67.51美元/桶。

印尼在结构上依赖汽油进口，2025年共接收26.87万桶/日的汽油，其中新加坡和马来西亚是其主要供应国。同年来自美国的汽油供应量微乎其微。

Lahadalia表示，政府将指派国有能源公司印尼国家石油公司（Pertamina）执行这些进口。他补充说，关于从东南亚、中东和非洲进行供应转移的规模细节将在三周内确定，而150亿美元的美国能源支出承诺已成定局。

Pertamina总裁Simon Aloysius Mantiri亦出席新闻发布会，他表示，该国有公司将新的进口方案视为迈向能源自给的一步。他称，Pertamina目前约57%的LPG进口来自美国，该占比可能上升至70%。

Mantiri表示，原油和其他成品油方面，与美国合作伙伴的讨论仍在进行中，并补充说相关协议将在签署后90天内完成最终敲定。

一位新加坡的市场参与者表示，转向美国供应可能会改变来自中东以及新加坡等区域枢纽的既有采购模式，但最终影响将取决于执行细节，以及合同期限和交付进度安排。

Mantiri说：“按照既定业务常规，美国的计划能源进口将通过公开透明的招标和竞标程序进行，不会有任何直接指定，我们将促进供应多元化，以保障能源安全并获取最具竞争力的价格。”

据Mantiri表示，Pertamina于2025年7月与多家潜在的美国合作伙伴启动了谅解备忘录，其中包括埃克森美孚、雪佛龙和KDT Global Resources。

除购买美国原产商品外，印尼还允许并支持美国投资于勘探、炼制、加工与运输能源资源和关键矿产，并可能获得美国机构的融资援助。

印尼也同意不限制美国生物乙醇的进口，并提出计划在2028年前推出E5燃料掺混、在2030年前推出E10，且视基础设施就绪情况，可能进一步迈向E20。

上游推进

另据Lahadalia表示，在上游方面，印尼政府计划将由埃克森美孚运营的Cepu区块合同延长至2055年，并追加约100亿美元投资。他说，包括成本回收机制在内的若干技术问题正在敲定，目前产量约为17万至18.5万桶/日。

Cepu区块勘探合同将于2035年到期。埃克森美孚最先在东爪哇发现了Banyu Urip油田，储量约4.5亿桶。

Mantiri还表示，Pertamina已与Halliburton公司签署协议，对国内那些因自然产量下降的成熟油田开展增产与恢复作业。

在多年没有重大新发现后，印尼一直难以提高原油产量。普氏报告称，该国2025年的原油产量约为605,300桶/日，2026年的目标为610,000桶/日。

印尼有关当局还表示，计划重启闲置井，并通过更具吸引力的条款推动印尼东部的勘探。

关税壁垒

这项双边协议将使印尼对超过99%的美国商品取消关税，而美国将对来自印尼的进口维持19%的对等关税，尽管某些纺织品和服装将享有0%关税。

目前美国与印尼的货物贸易逆差规模位列全球第15位，2025年总计237亿美元。

白宫表示：“特朗普总统在东南亚最大市场之一达成了一项具有前瞻性、规模宏大的贸易协议，惠及美国工人、出口商、农民和数字创新者。”

在印尼总统普拉博沃·苏比延多与特朗普会面敲定该贸易协议之前，印尼政府宣布，印尼和美国企业已于2月18日签署了11项总额384亿美元的协议，涉及采矿、能源、农业、纺织、家具和科技等领域。