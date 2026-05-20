粮农组织表示，霍尔木兹海峡关闭可能引发“严重”的食品价格危机

联合国粮食及农业组织在5月20日的一份声明中表示，霍尔木兹海峡的关闭可能会在未来6到12个月内引发“严重”的全球食品价格危机。

粮农组织表示，霍尔木兹海峡是全球能源和化肥贸易的重要动脉，处理着全球约30%的尿素出口以及大量的氨肥和磷肥，使其成为农业投入品的关键咽喉要道。

粮农组织表示，农民和政府现在在化肥使用、进口、融资和作物选择方面做出的决定，将决定未来6到12个月的食品价格。

粮农组织提出了应对潜在食品价格危机的政策建议。它建议寻找绕过该海峡的替代通道，并敦促各国避免对能源、化肥和投入品实施出口限制，以此作为短期措施。

粮农组织在声明中还建议，在中期内限制生物燃料的消费以确保稳定的食品供应，并在长期内建立稳定的区域储备以抵御食品供应短缺。

粮农组织首席经济学家Maximo Torero在5月20日表示：“开始认真思考如何提高各国的应对能力，如何增强它们对这一瓶颈的抵御能力，以便我们开始将潜在影响降至最低。”

最新的粮农组织食品价格指数在4月份连续第三个月上涨，平均为130.7点，较3月份修正后的水平上涨1.6%，同比上涨2%。

粮农组织表示，随着厄尔尼诺现象的出现，食品供应状况可能会恶化，预计该现象将带来干旱，并扰乱多个地区的降雨和温度模式。

粮农组织的预测显示，如果危机持续下去，2026年上半年全球化肥价格可能会上涨15%-20%。

S&P Global Energy CERA（标普全球能源CERA）预测，中东地区将在2026年出口1,000万吨氮肥，占全球出口总量的23.4%。CERA预计，中东地区今年将出口2,300万吨尿素，占全球出口总量的38.5%。

标普全球能源 (S&P Global Energy) 旗下的Platts评估5月20日鸡胸肉CIF中东价格为2,950美元/吨，较前一日下跌15美元/吨。