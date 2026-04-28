印度航空公司警告称，由于裂解价差飙升，航空涡轮燃料成本达到其总成本的60%，航空公司面临倒闭风险

印度航空联合会（FIA）在4月28日发布的一封信中表示，印度顶级航空公司正“处于倒闭或停止运营的边缘”，因为中东冲突将航空涡轮燃料（ATF）成本推高至总运营支出的55%-60%，而冲突前这一比例通常为30%-40%。

美国、以色列和伊朗之间的冲突目前处于脆弱的停火状态，已将ATF裂解价差推高至132.59美元/桶，几乎是冲突前11-18美元/桶范围的八倍。FIA在4月26日致印度民航部秘书Samir Kumar Sinha的信中，将此状况描述为“完全无法运营”。

代表Air India、IndiGo和SpiceJet的FIA警告称：“任何临时定价或不合理的ATF价格上涨都将导致航空公司遭受无法克服的损失，并导致飞机停飞，进而造成航班取消。”

成本冲击

触发因素是自2月底美国-以色列与伊朗的冲突爆发以来，海外运营的ATF价格上涨了73-75卢比/升，冲突实际上已导致霍尔木兹海峡的常规产品流动中断，并推动全球航空煤油价格飙升。

石油营销公司于4月1日实施了部分、分阶段的国内ATF价格上调，涨幅为25%，达到约15卢比/升。民航部长Ram Mohan Naidu表示，国际航线将承担完全与市场价挂钩的价格。

FIA表示，这种分歧造成了“国内和国际运营的严重失衡”，扭曲了航线经济性，并使几条海外航线“完全不可行”。

FIA称，以MOPAG基准加溢价定价的ATF价格已从冲突前的87.24美元/桶升至260.24美元/桶的高位，涨幅达295%，并且“目前交易价格为235.63美元/桶，明显高于2025年3月的价格”。该组织在信中表示，根本驱动因素不仅仅是原油：即期布伦特原油价格已从72美元/桶升至118美元/桶，但裂解价差（即炼油厂将原油转化为航空煤油的毛利）也出现了爆炸式增长。

FIA表示：“由于裂解价差不过是炼油厂将原油转化为ATF的毛利，且炼油成本没有显著增加，无法与如此高昂的裂解价差相关联并证明其合理性，这代表了石油公司纯粹的额外毛利/利润。”

加剧ATF价格冲击的是，FIA指出卢比已贬值至六年来最低水平，在燃料价格飙升的基础上增加了货币换算负担。该组织还指出了次生传染效应：“由于聚合物、石化产品和其他辅助产品的费率调整，当地供应商也已开始要求航空公司修订成本。”

放大价格飙升的结构性因素

FIA特别指出，高炼油毛利（即裂解价差）使得ATF价格即使在全球原油价格走软时仍保持高位。

该机构表示，炼油毛利不成比例地飙升，使航空公司无法从其燃料账单中原油成分的任何缓解中受益。

FIA表示，当前的税收结构加剧了负担，因为11%的中央消费税是按ATF价格的百分比征收的，这意味着税额会随着ATF价格的上涨而自动上升，从而对航空公司成本产生复合影响。

FIA提出的三项立即救济要求如下：暂停国内运营的11% ATF消费税；恢复“裂解价差区间”定价机制（即对ATF价格公式中的炼油毛利部分设定上限，该机制此前存在但已停止）；以及降低主要航空枢纽的增值税。

关于裂解价差区间的诉求在技术上意义重大。

在上次运行时，该机制对应用于ATF定价的航空煤油裂解价差设定了上限和下限，保护航空公司免受除原油成本外炼油毛利飙升的影响。

FIA认为，是裂解价差驱动了当前的价格错位异常，而非原油本身——这使得该机制与当前的危机直接相关。

在全球范围内，中东冲突对航空燃料市场的影响十分严重。3月份欧洲批发航空煤油价格平均为1,521美元/吨，比2月份冲突前的平均水平高出约97%；截至4月16日的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普枢纽的航空煤油和煤油库存降至59.7万吨，为2020年4月疫情导致需求崩溃以来的最低水平。

汉莎航空集团（Lufthansa Group）宣布取消10月前的2万个短途航班，相当于减少了约4万吨的航空煤油需求。从5月中旬至6月底，国泰航空（Cathay Pacific）削减了约2%的客运航班班次。美联航（United Airlines）2026年第一季度的燃料账单达到30.4亿美元，同比激增3.4亿美元，该公司将其2026年剩余时间的计划运力削减了5个百分点。

然而，印度的情况有一个使其有别于全球其他国家的特点：这场危机到来之际，正值该国新兴的可持续航空燃料（SAF）生态系统刚刚投入运营，从而造成了艰难的政策和商业悖论。

SAF悖论

目前，全球SAF的交易价格是传统航空燃料价格的2.8至3倍。

航空公司能够有意义地扩大自愿采用SAF规模的门槛大约是ATF（航空涡轮燃料）价格的1.5倍，达到这一水平需要大幅增加产量，而目前ATF价格的飙升在相对意义上并没有改善这一状况，因为ATF和SAF的基准价格都在同步上涨。

标普全球能源（S&P Global Energy）旗下的Platts评估，4月27日FOB新加坡航空燃料/煤油现货价格为185.12美元/桶，低于3月30日创下的冲突爆发后峰值242.71美元/桶，但仍处于高位区间震荡。自3月初以来，航空燃料的平均价格为199.26美元/桶，是去年同期83.13美元/桶平均价格的两倍多。

在此背景下，印度首家获得ISCC CORSIA认证的SAF设施——印度石油公司（IOC）帕尼帕特（Panipat）炼油厂，最早将于7月开始商业化生产并向印度航空（Air India）交付，这标志着在2027年CORSIA强制实施阶段开始之前，印度首次实现了国内SAF供应链的运营。

4月28日，SAF FOB海峡溢价被评估为较Platts FOB新加坡航空燃料/煤油远期曲线（MOPS）高出1,017.50美元/吨，较4月27日上涨66.75美元/吨。

4月28日，Platts SAF (HEFA-SPK) CIF西北欧被评估为2,674.75美元/吨。考虑到150-170美元/吨的运费，FOB海峡净回值为2,504.75-2,524.75美元/吨。