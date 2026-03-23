柴油、化肥供应紧张，澳大利亚小麦价格触及数月高点

据几位澳大利亚和亚洲的谷物贸易消息人士向S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts透露，受国内物流成本上涨以及中东冲突期间对柴油和化肥供应安全的担忧日益加剧导致种植户销售低迷的推动，澳大利亚小麦价格于3月20日触及数月高点。

Platts的价格评估数据显示，3月20日，无蛋白质保证的澳大利亚标准白小麦（ASW1）日环比上涨4美元/吨，至259美元/吨（FOB奎纳纳港），创下20个月新高，而澳大利亚优质白小麦（APW）日环比上涨2美元/吨，至265美元/吨，创下16个月新高。

几位澳大利亚谷物贸易商表示，中东冲突已导致原油和化肥价格飙升，澳大利亚小麦市场正感受到投入价格和国内物流成本上涨带来的压力。

两位澳大利亚谷物贸易商表示，虽然种植户普遍拥有足够用于冬季作物种植的化肥，但他们担心后期施用的化肥供应情况。

据两位亚洲谷物贸易商称，如果化肥价格在冲突持续的情况下继续上涨，种植户也可能倾向于选择化肥需求量较少的冬季作物，例如大麦。

与此同时，几位澳大利亚和新加坡的谷物贸易商表示，对柴油供应情况的担忧也正在迅速加剧，影响到从农业机械的运营到国内谷物运输以及出口货运等方方面面。

一位珀斯的贸易消息人士表示：“农民非常担心柴油问题。他们中的许多人在自己的农场里有储存设施，所以一直在尽其所能地购买柴油来填满储油罐。他们希望确保在情况恶化时有足够的柴油用于播种。我能理解农民们为什么这么做，他们非常依赖柴油，觉得有柴油在手比没有更安全。我想时间会证明这是否是过度反应。”

一位维多利亚州的谷物贸易商在3月20日表示：“今天[小麦的]替代成本每吨上涨了约4美元。在澳大利亚国内，无论是铁路还是公路，谷物运输成本都更高了。虽然有可能将部分上涨的成本转嫁给种植者，但这仅在种植者确实有出售意愿的情况下才行，而他们目前并不急于出售。

另一位新加坡的谷物贸易商表示：“种植者的销售季已接近尾声，剩余的库存目前都掌握在种植者手中。预计他们会将库存保留至下一个播种季和天气条件合适的时候再出售，尽管中东目前的局势会导致生产成本上升。

多位澳大利亚小麦市场参与者表示，澳大利亚小麦价格也可能从强势货币中获得持续支撑，澳元在2026年2月突破了70美分的关口，这是自2023年1月以来未曾见过的水平。