中东发生冲突之际，东南亚对澳大利亚小麦的需求有望上升

多位澳大利亚和亚洲小麦贸易商本周表示，受中东冲突影响，东南亚地区对澳大利亚小麦的需求有望上升。由于澳大利亚临近东南亚且具有充足的可出口供应，对于希望避免更长、更昂贵航程或需经过中东航线的买家而言，澳大利亚是风险更低的选择。

多家澳大利亚和新加坡的贸易消息来源称，自2月下旬中东冲突升级以来，干散货运费率出现上行，从澳大利亚到东南亚的巴拿马型船运费较前一周上涨约2-4美元/吨，而从美国太平洋西北地区及南美东海岸港口的航线涨幅更大。

一位新加坡的谷物贸易商表示：“原油和燃料油价格在上涨，但从船东那儿租船也变得困难，尤其是赴亚洲的较长航次。”

另一位新加坡谷物贸易商称，来自南美东海岸（ECSA）港口的运费较前一周上涨7-10美元/吨。

随着对冲突持续时间及其对运费影响的不确定性增加，四位澳大利亚小麦贸易消息人士和两位亚洲谷物贸易商表示，这种局面可能很快会提振东南亚地区对澳大利亚小麦的兴趣。

一位维多利亚州的贸易消息人士说：“我认为澳大利亚的相对竞争力更好，买家在（中东）冲突背景下[将会]愿意多付一点价钱。”

一位维多利亚州的消息人士和一位珀斯的出口商称，来自东南亚的竞标亦较前一周略有走强。

尽管如此，多家东南亚制粉厂表示，澳大利亚小麦的固定价格报价仍居高不下。

越南一家制粉厂表示：“我认为买家尚未准备好接受这些更高的CFR到岸价，将会观望中东局势的演变。”

此外，一些澳大利亚小麦贸易消息人士称，澳元走强将继续发挥重要作用，影响澳大利亚小麦价格，而冬季作物播种前的天气变化也将决定该地区种植户的售粮节奏。

3月4日，S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts（普氏）最新评估澳大利亚优质白小麦和澳大利亚标准白小麦FOB奎纳纳分别为260美元/吨和253美元/吨，均较前一日上涨2美元/吨。