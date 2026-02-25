行业机构称，3月棕榈油价格可能受产量下降、需求走强支撑

马来西亚棕榈油理事会（MPOC）2月23日表示，受季节性产量和库存下滑支撑，3月原棕榈油价格预计将在4,000-4,300林吉特/吨（1,027.35-1,104.41美元/吨）区间波动。

尽管仍面临诸多逆风，例如印尼B50生物柴油强制令推迟以及马来西亚库存高企，1月期间棕榈油价格仍稳居4,000林吉特/吨以上。MPOC称，这表明当前价格正在形成短期结构性底部。

两国是全球最大的植物油出口国，合计占全球棕榈油供应的85%。

理事会表示，“棕榈油基本面预计在未来数月将逐步改善”，并提到一季度马来西亚出口走强，以及印尼赶在3月出口税上调前提前发运。

原棕榈油基准价格在1月29日触及两个月高点4,318林吉特/吨后，自1月底以来下跌了5.6%。

马来西亚衍生品交易所5月交割原棕榈油期货合约在2月24日上午收盘时报4,073林吉特/吨，上涨0.5%。

位于吉隆坡的Aminvestment Bank表示，尽管亚洲早盘棕榈油价格在隔夜芝加哥期货交易所豆油走强的带动下走高，但技术面显示出看跌趋势。

MPOC表示，1月全球植物油市场上，豆油和葵花籽油相对于棕榈油的溢价扩大，进一步提升了棕榈油的相对价格竞争力。因此，MPOC预计在2026年第一季度，全球对棕榈油的进口需求将超过对豆油的进口需求。

这三种植物油在全球市场上争夺份额。

该理事会称，从需求方面来看，随着价格竞争力自2025年底以来有所改善，预计印度的消费将重新转向棕榈油。

贸易与汇率担忧仍存

马来西亚和印尼疲软的贸易数据抑制了MPOC的区间震荡预期。

在另一份通告中，货物检验机构Intertek Testing Services（ITS）表示，随着前三大买家印度、中国和欧盟减少采购，印尼1月份棕榈油出口量环比下降14.4%，至227万吨。

ITS还在2月20日报道称，与1月份同期相比，2月前20天马来西亚棕榈油出口量下降约9%。

与此同时，马来西亚货币兑美元维持在自2018年以来的最强水平。更强势的林吉特压制了棕榈油的出口竞争力以及以林吉特计价期货的海外买盘兴趣。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts（普氏）在2月24日评估印尼原棕榈油离岸价（FOB）为1,122.5美元/吨，较前一日下跌0.22%。