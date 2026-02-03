国际民航组织称，客运量增长的背景下，2030年航空业减排目标仍可实现

国际民用航空组织（ICAO）表示，尽管全球航空客运量快速增长，其到2030年减少航空排放的目标仍可实现，并强调需要在更清洁燃料、运营改进和系统升级方面开展协同努力。

2月2日，ICAO理事会主席Toshiyuki Onuma在新加坡樟宜航空峰会上表示，只要各国政府与业界在现有框架内共同努力，包括ICAO长期战略计划和国际航空碳补偿与减排计划，该组织到2030年将航空温室气体排放减少5%的目标仍可实现。

相关内容：航空业脱碳：扩张挑战

Onuma表示，2024年全球旅客人数已超过46亿，预计到2050年将几乎增加至三倍。同期航空货运量也有望增长至两倍以上，这凸显了该行业在基础设施与脱碳方面面临的挑战。

他说：“一个为40亿名乘客打造的系统无法服务三倍于此的数字。”他补充说，该增长为重新设计航空系统提供了一个机会，以同时满足安全、运力和可持续发展目标。

ICAO已将可持续航空燃料及其他符合CORSIA资格的燃料，与运营改进和新技术一道，列为实现近期和长期减排的关键举措，这也是ICAO到2050年实现净零排放计划的一部分。

Onuma强调，协调一致的全球行动仍至关重要，尤其是在航空业增长日益向亚太等新兴市场转移之际。ICAO预计未来几十年该地区将引领全球客运量扩张。

上述评论发表之时，新加坡与ICAO签署协议，扩大民航当局的领导力与管理培训，这反映出随着航空业进入新的增长阶段，各方更加注重能力建设和机构合作。

新加坡代交通部长萧振祥亦呼吁加强国际合作，警示碎片化努力可能削弱共同的航空业目标。他表示，全球航空业的进步一向依赖共同的规则、标准与协作，这一做法在应对增长与脱碳压力方面依然至关重要。

ICAO预测，到2050年全球航空客运量将几乎增至三倍，其中亚太地区将占据相当大的增量需求份额，这进一步凸显了扩大可持续燃料规模、现代化空中导航系统以及对齐政策框架以实现气候目标的紧迫性。

国际航空运输协会（IATA）此前警告称，由于高成本和政策设计问题阻碍了投资，预计2026年可持续航空燃料（SAF）供应增速将显著放缓，产量仅将达到240万吨，占全球航空燃油需求的0.8%。

尽管成本压力存在，IATA预计2026年全球航空公司净利润为410亿美元，维持3.9%的净利率。不过，根据预期的供应情况，明年购买SAF预计将为航空公司的燃油账单额外增加约45亿美元。

截至1月28日当月期间，美国SAF市场走强，这得益于创纪录的国内SAF产量、更坚挺的SAF溢价，以及市场对可再生燃料政策监管明朗化的预期带来的市场情绪改善。

根据美国环保署（EPA）数据，12月SAF产量升至4,429万加仑，创下新高。全部SAF均为本土生产，这凸显了在进口政策和原料处理存在不确定性的情况下，对美国本土生产的持续依赖。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts（普氏）评估显示，12月31日至1月28日期间，加利福尼亚州的SAF为每加仑7.04美分，上涨26.4%。伊利诺伊州同期上涨25.69%至每加仑8.2936美分。

航煤价格也同步走高。洛杉矶管道价格上行1.54美分至每加仑2.49美分，芝加哥管道价格则上涨26.29美分至每加仑219.19美分。

SAF进口在1月恢复，为自2025年10月以来首次到港。

根据美国海关数据，1月14日，124,960桶HEFA-SPK型SAF在加利福尼亚州洛杉矶卸货。1月20日，24,941桶在加利福尼亚州旧金山抵达。两批货物均自新加坡运往Neste美国公司。