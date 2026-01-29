印度能源周2026：绿色氢气、公用事业将决定真正的SAF赢家，而不仅仅是原料

印度公司TruAlt Bioenergy表示，可持续航空燃料（SAF）的竞争力将越来越取决于整个生产体系如何实现脱碳——包括氢气、蒸汽和电力——而不仅仅是原料转化本身。该公司正押注与生物质相关的乙醇制航空燃料路径，以扩大低成本SAF的规模。

TruAlt Bioenergy创始人兼总经理Vijay Nirani在1月27日至30日于果阿举行的印度能源周上的一场SAF专题讨论中表示：“SAF不仅仅是把原料转化，关键还在于你使用的蒸汽、消耗的电力，以及用于合成分子的氢气。”

他指出，基于生物质气化的氢气相较于基于电解槽的绿氢在成本和碳排方面具有决定性优势，而后者仍然昂贵且耗水。

“如今通过电解制备的绿氢成本约为4–5美元/千克，”Nirani说。“生物质气化是一场大胜——尤其是在像印度这样生物质资源丰富的国家。”

糖蜜乙醇为SAF提供低碳捷径

Nirani援引印度制糖厂协会委托开展的生命周期评估表示，印度现有的以糖蜜为基础的乙醇供应，即便在第二代乙醇尚未完全成熟之前，也为SAF的规模化提供了一条近期的低碳路径。

根据该分析，由糖蜜乙醇生产的SAF可实现约15–16 gCO2e/MJ的碳强度，而基于谷物乙醇路线的碳强度为65–70 gCO2e/MJ。

“这几乎可以与第二代乙醇相提并论，”Nirani说。“这是一个触手可及的机会。”

他说，印度目前拥有约180亿升的乙醇总产能，其中约110亿升已在系统中可用。每升乙醇可产出约0.6升的SAF，这为航空燃料脱碳带来了他所称的“巨大的机会”。

航空业增长加剧紧迫性

Nirani表示，随着全球航空业增长加速，扩大SAF规模的紧迫性正在加剧。

当前全球约有13,000架商用飞机在运营，另有22,000架已下单订购，预计到2040年投入使用。虽然全球只有约1%的人口频繁乘机，但这一群体已占全球排放量的约4%，他说。

“如果那1%变成2%，这个世界就不好住了，”Nirani说。

TruAlt加速推进印度首批乙醇制SAF工厂

TruAlt正积极推进乙醇制SAF在印度的商业化。该公司近日与Honeywell正式达成合作，在安得拉邦拟建一座SAF工厂，部署乙醇制航空燃料技术，设计产能约为每年80,000吨。

Nirani表示，该项目预计将利用基于糖蜜的乙醇、以生物质为基础的热电联产，以及由气化产生的氢气，以压缩SAF的溢价，从而使印度有望成为净出口国。

“分子层面的难题已经被攻克了，”他说，指的是由Honeywell、JM和Praj等公司开发的乙醇制SAF技术。“现在就看像我们这样的企业去投资并投产了。”

碳市场与“book-and-claim”被视为缺失的一环

除了强制要求和航空公司支付溢价之外，Nirani表示，碳市场和“证书交易”（book-and-claim）机制将是弥合SAF早期成本差距的关键。

他说，数据中心和科技公司等行业面临日益增长的减碳压力，但无法直接使用SAF，可以通过购买经核证的碳减排来资助航空业的转型。

他补充说，印度与日本在联合碳信用机制下开展的新合作，有望使印度生产的SAF为土地或生物质资源有限的国家创造可转移的碳价值。

“如果我们拥有标准的碳核算体系（使用ISCC、RSB等全球认可的体系），以及一个可以交易碳减排的交易所，我们就能一举解决两个问题，”Nirani说。

强制或征费皆可行，SAF路线图刻不容缓

Nirani表示，无论是掺混强制令还是征费都可推动SAF的采用，并以印度的乙醇掺混计划为例，说明惩罚措施可以加速市场行为。

“促使乙醇掺混的动因很简单——不掺就付钱，”他说。

鉴于拟定的SAF掺混目标为自2027年起1%、自2028年起2%，Nirani警告称，随着时间表日益紧迫，印度需要更清晰的执行路线图。

“我们已经来到2026年，”他说。“明年将开始掺混，而我们仍然没有一份完整的路线图。”

尽管存在挑战，Nirani仍对SAF将复制可再生能源的成本轨迹充满信心。

“十五年前，可再生电力的成本是每单位15–20卢比。如今大约是2卢比，”他说。“SAF也会达到那个水平，但前提是我们必须从整体角度思考。”