O Vantage oferece uma análise abrangente da avaliação de ativos de petróleo e gás upstream em uma plataforma online poderosa. Ao aproveitar os dados proprietários da S&P Global em exploração e produção (E&P) e inteligência da indústria, o Vantage garante avaliações precisas de projetos por meio de fluxos de trabalho otimizados, fornecendo aos profissionais de energia informações precisas e acionáveis.

Projetado para profissionais das áreas financeira e de energia, o Vantage fornece perfis de produção e custo prospectivos, usando ferramentas de ponta, um robusto banco de dados de termos fiscais e experiência em economia de produção, análise de custos e planejamento de desenvolvimento de campo. Cada projeto dentro do Vantage passa por pesquisa e análise individual por nossa equipe de geólogos, engenheiros, especialistas fiscais e economistas, garantindo precisão e insights abrangentes.

Com o Vantage, você pode:

Visualizar cada etapa do processo de avaliação para mais de 17.000 ativos de energia upstream globais

Analisar, classificar e comparar projetos com base no desempenho, preços de equilíbrio e cenários de preços alternativos

Acessar modelos econômicos transparentes e abertos para análise de sensibilidade de portfólio e benchmarking

Principais fluxos de trabalho