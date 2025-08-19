S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Acesse avaliações baseadas em dados para mais de 17.000 ativos de petróleo e gás upstream
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
O Vantage oferece uma análise abrangente da avaliação de ativos de petróleo e gás upstream em uma plataforma online poderosa. Ao aproveitar os dados proprietários da S&P Global em exploração e produção (E&P) e inteligência da indústria, o Vantage garante avaliações precisas de projetos por meio de fluxos de trabalho otimizados, fornecendo aos profissionais de energia informações precisas e acionáveis.
Projetado para profissionais das áreas financeira e de energia, o Vantage fornece perfis de produção e custo prospectivos, usando ferramentas de ponta, um robusto banco de dados de termos fiscais e experiência em economia de produção, análise de custos e planejamento de desenvolvimento de campo. Cada projeto dentro do Vantage passa por pesquisa e análise individual por nossa equipe de geólogos, engenheiros, especialistas fiscais e economistas, garantindo precisão e insights abrangentes.
Com o Vantage, você pode:
Principais fluxos de trabalho
Vantage dashboard with fiscal terms, project economics and fully transparent and editable Excel models for more than 17,000 assets.
Granular emissions data at project and asset level including reliability and representativeness data quality metrics.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.