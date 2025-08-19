Nossas capacidades de redução de GEE preparam as organizações para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades apresentadas pelas iniciativas de neutralidade de carbono em evolução. Nós entregamos insights essenciais sobre regulamentações, tecnologia, política e economia, juntamente com dados geocientíficos detalhados de emissões de GEE e de subsolo.

Esta abordagem holística garante que você esteja investido da melhor inteligência disponível, permitindo uma navegação eficaz rumo a um futuro neutro em carbono.