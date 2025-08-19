S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
O conjunto de dados Upstream Enhanced Emissions fornece dados sobre emissões de GEE abrangentes e detalhados por fonte e tipo para seus fluxos de trabalho de benchmarking, planejamento, triagem e redução de emissões upstream.
À medida que governos e reguladores dão cada vez mais ênfase na redução de emissões de GEE, seguindo o compromisso da COP28 em relação ao metano, as empresas precisam da maior amplitude e profundidade dos dados de emissões que as soluções upstream oferecem, a fim de se preparar para novas e rigorosas regulamentações que estão sendo propostas.
Assista ao vídeo para ver a intensidade de dióxido de carbono equivalente, CO2e, por campo e país da América do Norte ao longo do tempo.