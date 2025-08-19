O conjunto de dados Upstream Enhanced Emissions fornece dados sobre emissões de GEE abrangentes e detalhados por fonte e tipo para seus fluxos de trabalho de benchmarking, planejamento, triagem e redução de emissões upstream.

À medida que governos e reguladores dão cada vez mais ênfase na redução de emissões de GEE, seguindo o compromisso da COP28 em relação ao metano, as empresas precisam da maior amplitude e profundidade dos dados de emissões que as soluções upstream oferecem, a fim de se preparar para novas e rigorosas regulamentações que estão sendo propostas.