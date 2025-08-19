Vamos conversar

Panorama geral

Para atender às demandas atuais por entrega oportuna e flexível, nossos dados, software e insights estão disponíveis via desktop, plataformas baseadas na web, nuvem, feed de dados e soluções de API.

Combine nossas soluções com capacidades robustas de vinculação, ferramentas de visualização de IA de ponta e tecnologias de aprendizado de máquina para obter o máximo de seus dados e insights, quando e como você precisar.

Opções de entrega

Tenha vantagem competitiva nos mercados globais atuais com nossa Essential Intelligence® entregue por meio de provedores e plataformas que melhor atendem às suas necessidades.

Plataformas

Navegue, analise, interprete e visualize fluxos de trabalho comerciais e subsuperficiais de E&P por meio de plataformas fáceis de usar para maior eficiência.

Nuvem

Conecte-se remotamente a serviços e armazenamento, permitindo colaboração e compartilhamento de dados entre dispositivos, fluxos de trabalho e locais para operações simplificadas.

Feed de dados

Aproveite nossos feeds de dados para acesso contínuo a dados de mercado abrangentes durante todo o ciclo de vida da energia, aprimorando sua análise e decisões.

Soluções de API

Acesse dados padronizados de múltiplas fontes de forma integrada, aprimorando a tomada de decisão e otimizando as operações upstream para maior eficiência e desempenho.

Características de entrega

Explore opções de entrega essenciais, projetadas para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisão e impulsionar a eficiência em todas as suas operações.