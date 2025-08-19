S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Seja qual for o seu fluxo de trabalho, nossas aplicações e soluções inovadoras são personalizadas para atender às suas necessidades de informações sobre energia.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Para atender às demandas atuais por entrega oportuna e flexível, nossos dados, software e insights estão disponíveis via desktop, plataformas baseadas na web, nuvem, feed de dados e soluções de API.
Combine nossas soluções com capacidades robustas de vinculação, ferramentas de visualização de IA de ponta e tecnologias de aprendizado de máquina para obter o máximo de seus dados e insights, quando e como você precisar.
Tenha vantagem competitiva nos mercados globais atuais com nossa Essential Intelligence® entregue por meio de provedores e plataformas que melhor atendem às suas necessidades.
Navegue, analise, interprete e visualize fluxos de trabalho comerciais e subsuperficiais de E&P por meio de plataformas fáceis de usar para maior eficiência.
Conecte-se remotamente a serviços e armazenamento, permitindo colaboração e compartilhamento de dados entre dispositivos, fluxos de trabalho e locais para operações simplificadas.
Aproveite nossos feeds de dados para acesso contínuo a dados de mercado abrangentes durante todo o ciclo de vida da energia, aprimorando sua análise e decisões.
Acesse dados padronizados de múltiplas fontes de forma integrada, aprimorando a tomada de decisão e otimizando as operações upstream para maior eficiência e desempenho.
Explore opções de entrega essenciais, projetadas para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisão e impulsionar a eficiência em todas as suas operações.
Acesse insights com nossas plataformas para desktop e web, as quais acompanham em tempo real as atividades energéticas globais. Mantenha-se conectado às tendências de mercado e tome decisões fundamentadas onde estiver, com interfaces fáceis de usar e ferramentas analíticas.
Experimente a entrega flexível em nuvem com acesso seguro e em tempo real a insights críticos em qualquer lugar. Simplifique a gestão de dados, permita a colaboração contínua e atualizações automáticas, e capacite sua equipe a tomar decisões baseadas em dados com confiança e a transformar suas operações com nossas plataformas confiáveis na nuvem.
Desbloqueie a integração contínua e o acesso em tempo real com nossa entrega por feed de dados. Obtenha dados estruturados de alta qualidade que mantêm seus sistemas atualizados e melhoram a tomada de decisões. Personalize sua solução para um desempenho confiável, capacitando sua organização a se manter à frente em um ambiente dinâmico.
Acesso direto instantâneo aos nossos dados internacionais e norte-americanos. Nossas APIs robustas oferecem conectividade em tempo real, permitindo a fácil integração de dados de terceiros e upstream da S&P Global Energy em suas aplicações, melhorando os fluxos de trabalho com endpoints personalizáveis para gestão e integração de dados eficientes.
Acesse insights com nossas plataformas para desktop e web, as quais acompanham em tempo real as atividades energéticas globais. Mantenha-se conectado às tendências de mercado e tome decisões fundamentadas onde estiver, com interfaces fáceis de usar e ferramentas analíticas.
Experimente a entrega flexível em nuvem com acesso seguro e em tempo real a insights críticos em qualquer lugar. Simplifique a gestão de dados, permita a colaboração contínua e atualizações automáticas, e capacite sua equipe a tomar decisões baseadas em dados com confiança e a transformar suas operações com nossas plataformas confiáveis na nuvem.