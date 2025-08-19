Nossas soluções de dados upstream abrangem todo o ciclo de vida da energia — avaliação de ativos, exploração e produção, atividade de mercado, infraestrutura de energia e benchmark de petróleo e gás.

Essas soluções de dados ajudam as empresas a mitigar riscos subterrâneos, rastrear concorrentes, avaliar parceiros, fazer comparar desempenho e otimizar investimentos enquanto apoiam os esforços de descarbonização. Adaptamos nossas soluções de dados para apoiar operações em todas as escalas, desde startups até corporações multinacionais.