Avalie oportunidades em qualquer escala com dados comerciais e subterrâneos essenciais para o sucesso em um cenário energético dinâmico.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Nossas soluções de dados upstream abrangem todo o ciclo de vida da energia — avaliação de ativos, exploração e produção, atividade de mercado, infraestrutura de energia e benchmark de petróleo e gás.
Essas soluções de dados ajudam as empresas a mitigar riscos subterrâneos, rastrear concorrentes, avaliar parceiros, fazer comparar desempenho e otimizar investimentos enquanto apoiam os esforços de descarbonização. Adaptamos nossas soluções de dados para apoiar operações em todas as escalas, desde startups até corporações multinacionais.
Entregando insights essenciais para empresas de petróleo e gás em todo o mundo
Melhore os fluxos de trabalho de E&P com dados globais para operadores, empresas petrolíferas nacionais (NOCs) e prestadores de serviços para analisar tendências e avaliar oportunidades de investimento desde a bacia até o reservatório.
Simplifique o rastreamento global de atividades upstream, melhore as negociações de licenciamento, descubra novas oportunidades e monitore concorrentes.
Navegue pelas cadeias do valor de petróleo bruto, gás natural e CO2 com dados de infraestrutura em tempo real sobre status operacional, emissões e marcos de projetos.
Obtenha insights de outros operadores para aprimorar o planejamento, projeto e orçamento das operações de poços, melhorando os resultados econômicos.
Explore os principais produtos de nossas soluções de dados upstream, projetados para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e impulsionar a eficiência em suas operações.
Aproveite o banco de dados global de E&P mais abrangente da indústria, utilizado por 95% das 200 maiores empresas de E&P do mundo. Acesse dados técnicos e comerciais e insights sobre mais de 6 milhões de poços, campos e bacias, juntamente com termos fiscais e regulatórios e dados de relatórios para mais de 130 países.
Explore o banco de dados de poços mais abrangente dos Estados Unidos, com mais de 6 milhões de registros de poços de petróleo e gás. Nosso banco de dados apresenta mais de 1.000 atributos de dados sobre quase 5 milhões de poços nos EUA, incluindo registros que remontam ao Poço Drake em 1859. Conte com nossas ferramentas de entrega de conteúdo para conjuntos de dados críticos de exploração e produção que apoiam cada estágio do seu fluxo de trabalho e mantêm você competitivo na indústria.
Descubra informações abrangentes sobre o Canadá, oferecendo dados integrados e contínuos para aprimorar sua tomada de decisão. Acesse rapidamente os detalhes necessários para identificar e avaliar oportunidades, explorar propriedades e gerenciar ativos em todo o Canadá, incluindo a Bacia Sedimentar do Oeste Canadense, os Territórios e a Costa Leste.
Oferecendo análises prospectivas para mais de 17.000 ativos globais upstream de petróleo e gás, nosso aplicativo interativo fornece previsões de preços, dados históricos e fluxos de trabalho orientados por análises para melhorar a avaliação e o planejamento de ativos. Apoiado por uma equipe de mais de 75 especialistas, auxiliamos com consultas sobre conteúdo, modelagem e metodologia.