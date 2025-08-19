Vamos conversar

Nossas soluções de dados upstream abrangem todo o ciclo de vida da energia — avaliação de ativos, exploração e produção, atividade de mercado, infraestrutura de energia e benchmark de petróleo e gás.

Essas soluções de dados ajudam as empresas a mitigar riscos subterrâneos, rastrear concorrentes, avaliar parceiros, fazer comparar desempenho e otimizar investimentos enquanto apoiam os esforços de descarbonização. Adaptamos nossas soluções de dados para apoiar operações em todas as escalas, desde startups até corporações multinacionais.

Nosso impacto, em números

Entregando insights essenciais para empresas de petróleo e gás em todo o mundo

Vantagens

Exploração e produção

Melhore os fluxos de trabalho de E&P com dados globais para operadores, empresas petrolíferas nacionais (NOCs) e prestadores de serviços para analisar tendências e avaliar oportunidades de investimento desde a bacia até o reservatório.

Atividade de mercado

Simplifique o rastreamento global de atividades upstream, melhore as negociações de licenciamento, descubra novas oportunidades e monitore concorrentes.

Infraestrutura de energia

Navegue pelas cadeias do valor de petróleo bruto, gás natural e CO2 com dados de infraestrutura em tempo real sobre status operacional, emissões e marcos de projetos.

Benchmarking de petróleo e gás

Obtenha insights de outros operadores para aprimorar o planejamento, projeto e orçamento das operações de poços, melhorando os resultados econômicos.

Recursos do produto

Explore os principais produtos de nossas soluções de dados upstream, projetados para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e impulsionar a eficiência em suas operações.

