PRODUTOS E SOLUÇÕES
Saiba mais sobre o treinamento QUE$TOR: desenvolvimento de campo de petróleo e gás e estimativa de custos
Maximize sua licença do QUE$TOR, nossa ferramenta global de software de gestão de projetos de petróleo e gás, com um de nossos cursos de treinamento realizados em locais específicos, online e, mediante solicitação, no local em sua organização. Desde os princípios básico do planejamento de desenvolvimento de campo até técnicas avançadas de estimativa de custos onshore e offshore, nosso treinamento oferece opções para todos, desde o iniciante até o avançado.
Compreenda o valor da sua licença do QUE$TOR.
Adquira as melhores práticas para a criação de modelos.
Desenvolva uma compreensão dos custos do projeto.
Aprenda a otimizar conceitos para novos desenvolvimentos.
Aprimore seu conhecimento das funcionalidades do software.
Maximize a funcionalidade do seu software.
Aumente sua produtividade com novas habilidades e estratégias.
Desenvolva uma apreciação por uma variedade de opções de conceito.
Os programas de treinamento da S&P Global são projetados para ser de interesse e valor para vários papéis dentro da indústria. Os participantes representam uma ampla gama de funções
Engenheiros de reservatório
Engenheiros de produção
Gerentes de projetos
Analistas de negócios
Especialistas em oleodutos
Tecnólogos de completação
Engenheiros de produção
Engenheiros de petróleo
Engenheiros de completação
Tecnólogos de petróleo
Disponibilizamos treinamento presencial para todos os cursos listados abaixo. Entre em contato conosco para agendar uma aula.
Escritório S&P Global - Ropemaker Place,
25 Ropemaker Street,
Londres,
EC2Y 9LY
Escritório S&P Global - 8 Marina View,
Asia Square Tower 1,
#12-01, Singapura
018960