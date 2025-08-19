Vamos conversar

Saiba mais sobre o treinamento QUE$TOR: desenvolvimento de campo de petróleo e gás e estimativa de custos

Panorama geral

Maximize sua licença do QUE$TOR, nossa ferramenta global de software de gestão de projetos de petróleo e gás, com um de nossos cursos de treinamento realizados em locais específicos, online e, mediante solicitação, no local em sua organização. Desde os princípios básico do planejamento de desenvolvimento de campo até técnicas avançadas de estimativa de custos onshore e offshore, nosso treinamento oferece opções para todos, desde o iniciante até o avançado.

Principais benefícios

QUE$TOR

Compreenda o valor da sua licença do QUE$TOR.

Adquira as melhores práticas para a criação de modelos.

Desenvolvimento de projetos

Desenvolva uma compreensão dos custos do projeto.

Aprenda a otimizar conceitos para novos desenvolvimentos.

Software

Aprimore seu conhecimento das funcionalidades do software.

Maximize a funcionalidade do seu software.

Produtividade

Aumente sua produtividade com novas habilidades e estratégias.

Desenvolva uma apreciação por uma variedade de opções de conceito.

Quem se beneficiaria de participar de nossos programas de treinamento?

Os programas de treinamento da S&P Global são projetados para ser de interesse e valor para vários papéis dentro da indústria. Os participantes representam uma ampla gama de funções

Engenheiros de reservatório

Engenheiros de produção

Gerentes de projetos

Analistas de negócios

Especialistas em oleodutos

Tecnólogos de completação

Engenheiros de petróleo

Engenheiros de completação

Tecnólogos de petróleo

Aceite de grupo de usuário de energia da S&P Global

Saiba o que há de novo e aproveite ao máximo as funcionalidades do seu software
Descrição do curso

Programas globais de cursos

 

Disponibilizamos treinamento presencial para todos os cursos listados abaixo. Entre em contato conosco para agendar uma aula.

