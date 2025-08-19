Como você estima os custos do ciclo de vida do seu projeto?

Usado extensivamente por estimadores de custos, engenheiros de desenvolvimento de campo e gerentes na indústria de petróleo e gás, o QUE$TOR fornece triagem de conceito, otimização e estimativas detalhadas de custos CAPEX/OPEX de petróleo e gás. O conjunto de aplicativos QUE$TOR inclui os módulos QUE$TOR Offshore, QUE$TOR Onshore e QUE$TOR GNL Regasification. Com seu banco de dados abrangente de custos de materiais, mão de obra, tecnologias e equipamentos, o software é usado para: