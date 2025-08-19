Vamos conversar

Usado extensivamente por estimadores de custos, engenheiros de desenvolvimento de campo e gerentes na indústria de petróleo e gás, o QUE$TOR fornece triagem de conceito, otimização e estimativas detalhadas de custos CAPEX/OPEX de petróleo e gás. O conjunto de aplicativos QUE$TOR inclui os módulos QUE$TOR Offshore, QUE$TOR Onshore e QUE$TOR GNL Regasification. Com seu banco de dados abrangente de custos de materiais, mão de obra, tecnologias e equipamentos, o software é usado para:

  • modelar com precisão os gastos e a produção de petróleo/gás
  • criar cronogramas de desenvolvimento
  • economizar centenas de horas em pesquisa e análise
  • apoiar estudos de viabilidade e pré-FEED e a seleção de conceitos
  • apoiar a gestão de custos para múltiplos projetos upstream de petróleo e gás
  • produzir benchmarking de projetos regionais
  • acessar as informações de custo globais mais recentes com atualizações semestrais em mais de 100.000 pontos de dados de custo

Estime com precisão os custos de projetos de petróleo e gás do início ao fim

O que está incluso

Maximize sua assinatura do QUE$TOR com o treinamento da S&P Global

QUESTOR – modelagem, avaliação e suporte à decisão do projeto

Entre em contato conosco para obter detalhes sobre o treinamento de QUE$TOR para profissionais de E&P envolvidos na triagem de oportunidades de E&P ou na geração de economia em nível de projeto ou portfólio. Os tópicos de treinamento incluem:

  • Introdução ao QUE$TOR offshore
  • Panorama geral da metodologia de estimativa de custos
  • Revisão de bancos de dados de custos e como modificar os dados para criar bancos de dados definidos pelo usuário
  • Revisão dos dados de entrada primários
  • Uso do Esquema de Desenvolvimento de Campo (FDS)
  • Componentes offshore: topsides, jackets, perfuração, dutos, fazenda eólica offshore, flutuadores e componentes submarinos
  • Componentes onshore: perfuração, grupos de plataforma de poço, instalações de produção, terminais, dutos e infraestrutura
  • Cronograma de capex
  • Edição de banco de dados
  • Geração e impressão de relatórios
  • OPEX
  • Relatório de emissões de GEE

