PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Como você estima os custos do ciclo de vida do seu projeto?
Usado extensivamente por estimadores de custos, engenheiros de desenvolvimento de campo e gerentes na indústria de petróleo e gás, o QUE$TOR fornece triagem de conceito, otimização e estimativas detalhadas de custos CAPEX/OPEX de petróleo e gás. O conjunto de aplicativos QUE$TOR inclui os módulos QUE$TOR Offshore, QUE$TOR Onshore e QUE$TOR GNL Regasification. Com seu banco de dados abrangente de custos de materiais, mão de obra, tecnologias e equipamentos, o software é usado para:
Obtenha acesso rápido e fácil a dados precisos em todo o mundo, ajudando a criar estimativas de custo para novas instalações de regaseificação de GNL com base em fatores de custo, como:
Obtenha acesso rápido e fácil a dados precisos em todo o mundo, ajudando a criar estimativas de custo para novas instalações de regaseificação de GNL com base em fatores de custo, como:
Entre em contato conosco para obter detalhes sobre o treinamento de QUE$TOR para profissionais de E&P envolvidos na triagem de oportunidades de E&P ou na geração de economia em nível de projeto ou portfólio. Os tópicos de treinamento incluem:
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.
Com cobertura de mais de 200 países e territórios, oferecemos dados que não são apenas abrangentes, mas também globais em escopo, apoiando seus projetos internacionais e regionais.