A demanda por consultoria comercial em nível de campos e bacias é mais importante do que nunca no mercado de petróleo e gás em evolução de hoje. Nosso serviço Campos e Bacias Comerciais fornece uma análise direta do potencial comercial nos campos e bacias mais significativas do mundo. O serviço apoia o processo de avaliação da indústria de E&P em nível de bacia, fornecendo a perspectiva e orientação para abordar questões sobre competição, potencial de crescimento, prioridades de portfólio, oportunidades de desenvolvimento corporativo, atividades de exploração e estratégias para novos empreendimentos.

Avalie o potencial comercial nos campos e bacias mais significativas do mundo

Obtenha insights sobre a importância de campos e bacias selecionadas para portfólios de empresas e países anfitriões

Avalie a economia relativa e os compromissos de capital para um campo ou bacia

Considere e desenvolva estratégias de entrada para campos ou bacias prospectivas

