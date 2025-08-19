S&P Global Offerings
Informações prospectivas sobre as principais bacias de hidrocarboneto para fundamentar investimentos, exploração e a transição energética.
A demanda por consultoria comercial em nível de campos e bacias é mais importante do que nunca no mercado de petróleo e gás em evolução de hoje. Nosso serviço Campos e Bacias Comerciais fornece uma análise direta do potencial comercial nos campos e bacias mais significativas do mundo. O serviço apoia o processo de avaliação da indústria de E&P em nível de bacia, fornecendo a perspectiva e orientação para abordar questões sobre competição, potencial de crescimento, prioridades de portfólio, oportunidades de desenvolvimento corporativo, atividades de exploração e estratégias para novos empreendimentos.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.
Com cobertura de mais de 200 países e territórios, oferecemos dados que não são apenas abrangentes, mas também globais em escopo, apoiando seus projetos internacionais e regionais.
Nossa experiência independente nos permite fornecer orientações imparciais e específicas por indústria que ajudam nossos clientes a navegar por complexas dinâmicas de mercado.
Tenha acesso a dados e insights upstream entregues quando e como você precisar. Do tradicional ao mais avançado – tudo através de múltiplas plataformas que podem lhe dar uma vantagem decisiva sobre a concorrência.
Em parceria com você para ajudá-lo a alcançar um futuro bem-sucedido, nossa equipe global de especialistas upstream oferece amplo conhecimento em toda a cadeia de valor da energia.
Aproveitamos tecnologias avançadas de IA/ML— desde conjuntos de dados geológicos até software e análises de E&P, até pesquisas de valor de transações de ativos — permitindo eficiências impulsionadas por IA para uma tomada de decisão mais inteligente e rápida na indústria energética upstream.
