Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Nossa capacidade de captura, utilização e armazenamento de carbono é baseada em 60 anos de experiência trabalhando com operações upstream, midstream e downstream na indústria de petróleo e gás. Usando conjuntos de dados relevantes de CCUS, agora aprimorados para a indústria de captura, utilização e armazenamento de carbono, e complementados por insights de todo o portfólio de produtos da S&P Global Energy, nossos clientes se beneficiam de um fluxo abrangente de inteligência de captura, utilização e armazenamento de carbono para fundamentar sua tomada de decisões.
Nossas soluções de captura, utilização e armazenamento de carbono são acessíveis através de API, nuvem, software proprietário ou via serviços de consultoria que permitem aos clientes investigar e avaliar o potencial de mercado de CCUS – tanto emissores de CO2 quanto consumidores industriais, ambientes políticos e regulatórios, infraestruturas de transporte e locais subterrâneos que poderiam ser usados para armazenamento.
No ano passado, houve um aumento no investimento em implantação de CCUS, um caminho fundamental para cumprimento das metas de neutralidade de carbono.
A amplitude e profundidade dos nossos conjuntos de dados e insights permitem avaliações rápidas e abrangentes de potenciais locais de CCUS, tanto acima do solo quanto no subsolo.
A ferramenta Analisador de CO2-EOR foi desenvolvida como parte da nossa solução de CCUS
Para saber mais, preencha o formulário nesta página ou envie um e-mail para support.energy@spglobal.com
Descubra
Identifique
Analisar e avaliar
Custos
Armazenamento e avaliação geológica
Metodologias confiáveis e transparentes
