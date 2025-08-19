Vamos conversar

Nossa capacidade de captura, utilização e armazenamento de carbono é baseada em 60 anos de experiência trabalhando com operações upstream, midstream e downstream na indústria de petróleo e gás. Usando conjuntos de dados relevantes de CCUS, agora aprimorados para a indústria de captura, utilização e armazenamento de carbono, e complementados por insights de todo o portfólio de produtos da S&P Global Energy, nossos clientes se beneficiam de um fluxo abrangente de inteligência de captura, utilização e armazenamento de carbono para fundamentar sua tomada de decisões.

Nossas soluções de captura, utilização e armazenamento de carbono são acessíveis através de API, nuvem, software proprietário ou via serviços de consultoria que permitem aos clientes investigar e avaliar o potencial de mercado de CCUS – tanto emissores de CO2 quanto consumidores industriais, ambientes políticos e regulatórios, infraestruturas de transporte e locais subterrâneos que poderiam ser usados para armazenamento.

O que diferencia nossa solução de captura, utilização e armazenamento de Carbono?

No ano passado, houve um aumento no investimento em implantação de CCUS, um caminho fundamental para cumprimento das metas de neutralidade de carbono.

A amplitude e profundidade dos nossos conjuntos de dados e insights permitem avaliações rápidas e abrangentes de potenciais locais de CCUS, tanto acima do solo quanto no subsolo.

A ferramenta Analisador de CO2-EOR foi desenvolvida como parte da nossa solução de CCUS

