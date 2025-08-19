Vamos conversar

Panorama geral

AccuMap é uma solução abrangente de software de mapeamento, gerenciamento de dados e análise para empresas de petróleo e gás operando na bacia sedimentar do oeste canadense e áreas de fronteira. Projetado para geocientistas, pessoal de terra, equipe de contabilidade e gerentes, o AccuMap integra vários conjuntos de dados, incluindo informações de terra, poço, espacial, midstream e produção, para oferecer uma visão completa de suas oportunidades.

Com o AccuMap, você pode:

  • incorporar conhecimento da indústria em estágios específicos de petróleo e gás
  • aplicar em campos desde a descoberta até a produção
  • mover dados facilmente entre aplicativos
  • criar soluções de fluxo de trabalho personalizadas
  • apoiar decisões de exploração com um único aplicativo unificado
  • acessar e integrar dados do AccuLogsTM, GeoSynTM e Petra®
Panorama geral do AccuMap

