Transforme descoberta em produção com ações otimizadas.
AccuMap é uma solução abrangente de software de mapeamento, gerenciamento de dados e análise para empresas de petróleo e gás operando na bacia sedimentar do oeste canadense e áreas de fronteira. Projetado para geocientistas, pessoal de terra, equipe de contabilidade e gerentes, o AccuMap integra vários conjuntos de dados, incluindo informações de terra, poço, espacial, midstream e produção, para oferecer uma visão completa de suas oportunidades.
Com o AccuMap, você pode:
Mais de 50 anos de dados sobre terras de domínio absoluto, terras públicas transferidas ou sob posse do estado, terras das Primeiras Nações e cedidas pelo governo. Os componentes incluem:
Mais de 2,5 milhões de imagens de perfis de poços e dados de núcleo para mais de 745 mil poços de petróleo e gás natural. Atualizações diárias para mais de 400.000 testes de pressão em Alberta, 23.000 arquivos de poços em Colúmbia Britânica e 90.000 arquivos de poços em Saskatchewan. Contém 100% dos dados de localização sísmica disponíveis. Os componentes incluem:
Os componentes incluem:
Dados precisos e abrangentes de oleoduto, planta e instalação, espacialmente corrigidos e ajustados para os direitos de passagem pesquisados e imagens. Em parceria com a GDM, os componentes incluem:
Dados abrangentes sobre cultura, rede, transporte, meio ambiente, topografia e muito mais. Os componentes incluem:
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.