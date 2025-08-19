S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Acelere a análise de registros e a execução do campo com ferramentas eficientes e econômicas.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
O AccuLogs fornece acesso a mais de 2,5 milhões de imagens raster de registros de poços captadas em profundidade e arquivos LAS digitais do AccuMapTM, permitindo uma visão abrangente dos dados do subsolo na bacia sedimentar do oeste canadense. Analise facilmente registros de poços, incluindo DSTs, perfurações e dados de testemunhos de sondagem provenientes de documentos originais.
Com o AccuLogs, você pode:
Combine imagens raster e digitais de registro em seu visualizador de seção transversal ou de poço único. Os registros digitais permitem que os usuários apliquem sombreamento, cruzamentos, definam limites de zona, estabeleçam definições de curvas e criem curvas petrofísicas calculadas instantaneamente. Crie seus cálculos e atribua as espessuras ao seu banco de dados de usuários para mapeamento.
Importe seus dados proprietários de registros assim que receber a imagem TIFF ou o arquivo LAS do campo. Os registros raster e digitais importados são salvos automaticamente em um banco de dados do usuário para reutilização, economizando tempo ao evitar a necessidade de reimportar as mesmas imagens. Registre rapidamente a profundidade de seus registros proprietários.
Ao trabalhar com dados proprietários e se o seu poço recém-perfurado não estiver no banco de dados AccuMapTM, adicione rapidamente o poço à sua seção transversal, importe suas imagens proprietárias e visualize o panorama completo imediatamente.
Utilize a ferramenta de medição de espessura para ajudar a definir áreas em seus registros onde você identifica potencial. Agora você pode usar uma ferramenta para calcular rapidamente a espessura em seus registros.
A atribuição das espessuras medidas permite definir suas zonas produtoras líquidas, areia líquida ou porosidade. Esses valores podem ser uma única medição ou uma combinação de várias medições. Todos os valores atribuídos a uma formação podem ser atualizados no AccuMap, permitindo que você mantenha esses valores em seu banco de dados de usuário, crie mapas de zonas produtoras e exporte esses valores.
A partir de um AccuCard no AccuMap, você pode clicar no botão Logs e visualizar sua zona de interesse ou todo o registro. Com o AccuLogs, você obtém os dados interpretativos importantes em que confia no AccuMap, exibidos diretamente no seu registro, por profundidade.
Além disso, todas as nossas imagens raster são registradas por profundidade, permitindo que você posicione com precisão topos, anotações e outras informações no registro. Em seguida, adicione facilmente mapas, gráficos, gráficos DST e muito mais à sua seção transversal, gerando um histórico completo.
Visualize um único poço ou use o visualizador de seção transversal. O visualizador de poço único ajuda você a examinar e avaliar mais poços em menos tempo, e o visualizador de seção transversal ajuda você a construir e interpretar suas seções em minutos, mudando facilmente de dados estruturais para estratigráficos com um clique. Imagens de registros transparentes e registros de tipo permitem que você torne os preenchimentos da formação visíveis por trás dos perfis e compare facilmente dois registros no mesmo poço.
Elimine a necessidade de grandes instalações de armazenamento em papel — tudo fica na sua área de trabalho e nós cuidamos dos dados para você. E, sem papel, não há espera — você tem os registros que precisa imediatamente, sem precisar copiar e emendar, economizando ainda mais tempo.
