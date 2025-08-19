Vamos conversar

Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.

Falar com a equipe de vendas Fale conosco  ( 08007528878 )

NESTA PÁGINA

Panorama geral

O AccuLogs fornece acesso a mais de 2,5 milhões de imagens raster de registros de poços captadas em profundidade e arquivos LAS digitais do AccuMapTM, permitindo uma visão abrangente dos dados do subsolo na bacia sedimentar do oeste canadense. Analise facilmente registros de poços, incluindo DSTs, perfurações e dados de testemunhos de sondagem provenientes de documentos originais.

Com o AccuLogs, você pode:

  • visualizar dados do subsolo exibindo todas as informações de registros associados
  • criar seções transversais prontas para apresentação para mostrar campos potenciais
  • integrar rasters proprietários e arquivos LAS com dados públicos para refinar o potencial de zonas produtoras
Baixar brochura
AccuLogs_Overview

O que está incluso

  • Mais de 2,5 milhões de imagens raster de registros de poços escaneadas e captadas em profundidade e arquivos LAS digitais anotados com DSTs, perfurações e testemunhos de sondagem provenientes de documentos originais
  • Todas as imagens são escaneadas a 400 dpi e salvas nas escalas do registro original para melhorar a qualidade de impressão e clareza
  • Acesso ao S&P Global Direct Connect para arquivos LAS digitais
  • A cobertura abrange a bacia sedimentar do oeste canadense, incluindo Alberta (AB), Colúmbia Britânica (BC), Saskatchewan (SK), Manitoba (MB), Territórios do Noroeste (NWT), Yukon-Kuskokwim (YK), Dakota do Norte e Montana.

Recursos do produto