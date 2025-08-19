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Panorama geral

À medida que a sustentabilidade se torna cada vez mais vital, o serviço de Sustentabilidade Agrícola da S&P Global pode ajudar a impulsionar a transição da agricultura. Nosso conjunto abrangente de serviços foi desenvolvido para apoiar você a navegar pelas complexidades da sustentabilidade e minimizar o impacto ambiental, ao mesmo tempo em que maximiza a viabilidade econômica. Com insights personalizados e estratégias orientadas por dados, ajudamos você a fortalecer a resiliência, impulsionar a inovação e alcançar suas metas de sustentabilidade.

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Especialistas em sustentabilidade

do setor agroalimentar responsáveis por desenvolver, comunicar, implementar e mensurar estratégias de sustentabilidade em suas empresas.