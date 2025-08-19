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Dados detalhados de importação, exportação, matéria-prima e downstream nos mercados globais de aço

O Platts Steel Data & Analysis fornece dados globais detalhados de importação, exportação, matéria-prima e downstream para que você possa entender as principais atividades do mercado regional e global e identificar as direções do mercado.

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