Reunindo as mais recentes notícias, dados e análises dos mercados globais de metais não ferrosos, o Platts Metals Daily está repleto de insights para ajudar você a melhorar seu resultado final. Com acesso a avaliações diárias de preços de referência, incluindo a Transação de Alumínio dos EUA e a Liga de Alumínio Secundário A380 dos EUA, você está preparado para analisar seus mercados, estejam em alta ou em baixa.