Por que S&P Global Energy

Como fornecedor independente de preços e notícias sobre commodities com metodologias robustas, nossos preços de referência para commodities se tornaram a linguagem comum que os participantes utilizam para redigir contratos, monitorar o mercado de commodities e alcançar total transparência nas transações. A S&P Global Energy não faz nenhuma declaração nem oferece nenhuma garantia quanto aos resultados a serem obtidos pelos participantes do mercado que optarem por usar os preços e índices da Platts como base para suas transações.