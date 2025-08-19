S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Produto
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Como fornecedor independente de preços e notícias sobre commodities com metodologias robustas, nossos preços de referência para commodities se tornaram a linguagem comum que os participantes utilizam para redigir contratos, monitorar o mercado de commodities e alcançar total transparência nas transações. A S&P Global Energy não faz nenhuma declaração nem oferece nenhuma garantia quanto aos resultados a serem obtidos pelos participantes do mercado que optarem por usar os preços e índices da Platts como base para suas transações.
Seja você um gestor de risco, analista de pesquisa, trader ou corretor, o Platts Metals Alert é uma ferramenta vital para garantir a lucratividade da sua empresa no mercado atual em constante evolução.