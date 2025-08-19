Nossos produtos e serviços de metais não ferrosos são essenciais para participantes da indústria, como mineradoras, produtoras, traders, fabricantes e investidores, ajudando-os a tomar decisões informadas, otimizar cadeias de suprimentos e gerenciar riscos em mercados de metais não ferrosos em rápido crescimento.

A cobertura do mercado de metais não ferrosos da S&P Global Energy abrange uma ampla gama de áreas críticas, incluindo informações de precificação, informações do mercado e análise da indústria. Este serviço capacita os participantes da indústria envolvidos em metais como alumina, alumínio, cobre, níquel, cobalto, lítio, manganês, molibdênio, zinco e ouro, com informações do mercado para enfrentar o complexo cenário dos mercados globais de commodities com confiança.