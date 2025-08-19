Em um ambiente de mercado que gera muitas incertezas, a S&P Global Commodity Risk Solutions oferece uma fonte independente e verificável de dados de risco de mercado para auxiliar todas as suas funções de gestão de risco.

Com mais de 7 curvas forward de metais e mais de 100 preços forward diários individuais publicados em localidades globais importantes, nossas avaliações de risco de mercado cobrem múltiplos anos civis com granularidade mensal, trimestral e anual.

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Nossos modelos têm como base dados históricos extensos de risco de mercado, ajudando você a navegar com confiança nos mercados de metais em constante mudança.