A S&P Global Energy fornece informações cruciais do mercado de metais ferrosos para participantes do mercado em toda a cadeia de suprimentos de metais ferrosos, incluindo minério de ferro, aço, sucata e ferroligas.

Nossa cobertura abrangente no mercado de metais ferrosos ajuda as partes interessadas a entender as dinâmicas de oferta e demanda, monitorar tendências de precificação e tomar decisões informadas, com acesso a benchmarks líderes do setor e avaliação de preços, relatórios de mercado, informações sobre tendências e análise contínua de especialistas sobre fatores determinantes e fundamentos do mercado de metais ferrosos.

Nossas análises e briefings de commodities ajudam traders, analistas e gestores de risco a navegar pelas flutuações do mercado de metais ferrosos e mudanças regulatórias com confiança.