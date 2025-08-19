S&P Global Offerings
Os dados de transporte de que você precisa para avaliar os mercados e estar pronto para
aproveitar oportunidades conforme os mercados de transporte marítimo se movimentam.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Insights sobre transporte marítimo são essenciais para entender as complexidades de comprar, vender e movimentar bens de forma lucrativa — e agora sustentável — da origem ao consumidor. Este hub é seu recurso de referência para dados e análises abrangentes de transporte marítimo. Você sabia que mais de 80% do comércio global por volume viaja por mar? Nossas poderosas soluções de dados de transporte capacitam a indústria de transporte marítimo, traders e investidores a navegar com confiança no setor global.
À medida que as regulamentações ambientais se tornam mais rígidas, o crescimento econômico acelera e os preços dos combustíveis oscilam, os fluxos de comércio passam por mudanças significativas. Com mais de 765 avaliações de tarifas de frete meticulosamente elaboradas em categorias como contêineres, petroleiros, frete seco, carga seca e combustíveis marítimos, oferecemos a transparência e a precisão necessárias para tomar decisões fundamentadas em um volátil mercado de transporte marítimo.
Petroleiros fornecem os números de que você precisa para avaliar seus mercados de transporte marítimo, sua concorrência e seu potencial futuro.
O frete seco fornece os números de que você precisa para avaliar seus mercados de transporte marítimo, sua concorrência e seu potencial futuro.
Os contêineres fornecem os números de que você precisa para avaliar seus mercados de transporte marítimo, sua concorrência e seu potencial futuro.
Encontre os dados essenciais de combustíveis marítimos no pacote de dados do mercado de transporte marítimo.
Nossos dados de preços permitem que você acompanhe mercados dinâmicos, negocie contratos com confiança, gerencie riscos e desenvolva estratégias eficazes de negociação e investimento.
Profissionais de todo o setor de transporte marítimo confiam em nossos dados diariamente.