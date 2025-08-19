Insights sobre transporte marítimo são essenciais para entender as complexidades de comprar, vender e movimentar bens de forma lucrativa — e agora sustentável — da origem ao consumidor. Este hub é seu recurso de referência para dados e análises abrangentes de transporte marítimo. Você sabia que mais de 80% do comércio global por volume viaja por mar? Nossas poderosas soluções de dados de transporte capacitam a indústria de transporte marítimo, traders e investidores a navegar com confiança no setor global.

À medida que as regulamentações ambientais se tornam mais rígidas, o crescimento econômico acelera e os preços dos combustíveis oscilam, os fluxos de comércio passam por mudanças significativas. Com mais de 765 avaliações de tarifas de frete meticulosamente elaboradas em categorias como contêineres, petroleiros, frete seco, carga seca e combustíveis marítimos, oferecemos a transparência e a precisão necessárias para tomar decisões fundamentadas em um volátil mercado de transporte marítimo.