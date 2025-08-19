Vamos conversar

Mudanças nos fluxos de comércio criam novas oportunidades todos os dias

Insights sobre transporte marítimo são essenciais para entender as complexidades de comprar, vender e movimentar bens de forma lucrativa — e agora sustentável — da origem ao consumidor. Este hub é seu recurso de referência para dados e análises abrangentes de transporte marítimo. Você sabia que mais de 80% do comércio global por volume viaja por mar? Nossas poderosas soluções de dados de transporte capacitam a indústria de transporte marítimo, traders e investidores a navegar com confiança no setor global.

À medida que as regulamentações ambientais se tornam mais rígidas, o crescimento econômico acelera e os preços dos combustíveis oscilam, os fluxos de comércio passam por mudanças significativas. Com mais de 765 avaliações de tarifas de frete meticulosamente elaboradas em categorias como contêineres, petroleiros, frete seco, carga seca e combustíveis marítimos, oferecemos a transparência e a precisão necessárias para tomar decisões fundamentadas em um volátil mercado de transporte marítimo.

Nosso impacto, em números

Cobertura setorial em todo o mundo

Petroleiros

Petroleiros fornecem os números de que você precisa para avaliar seus mercados de transporte marítimo, sua concorrência e seu potencial futuro.

Granel a seco

O frete seco fornece os números de que você precisa para avaliar seus mercados de transporte marítimo, sua concorrência e seu potencial futuro.

Contêineres

Os contêineres fornecem os números de que você precisa para avaliar seus mercados de transporte marítimo, sua concorrência e seu potencial futuro. 

Combustíveis marítimos

Encontre os dados essenciais de combustíveis marítimos no pacote de dados do mercado de transporte marítimo.

Recursos do produto

Nossos dados de preços permitem que você acompanhe mercados dinâmicos, negocie contratos com confiança, gerencie riscos e desenvolva estratégias eficazes de negociação e investimento. 

Profissionais de todo o setor de transporte marítimo confiam em nossos dados diariamente.

Acesse os preços para tomar decisões precisas

