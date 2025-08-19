Vamos conversar

Panorama geral

Com os fluxos de comércio mudando drasticamente e maior exposição à volatilidade de preços, você precisa acompanhar o mercado de combustíveis marítimos com informações de preços oportunas e precisas. Nossas avaliações de preços abrangentes, baseadas em ampla pesquisa de mercado, entregam a você os movimentos e tendências de preços mais recentes, essenciais para um planejamento e desenvolvimento de estratégias eficazes.

Cobrimos mais de 65 dos portos mais movimentados do mundo em seis regiões, incluindo o Golfo Árabe, o Leste Asiático, o Norte da Europa, o Mediterrâneo, os EUA e o Canadá, e a América do Sul. Nossas atualizações diárias dos preços físicos do combustível marítimo por especificação — incluindo óleo combustível intermediário, diesel marítimo e combustível marítimo a 0,5% — oferecem insights fundamentais sobre os fatores que influenciam o mercado.

Seja você um trader de combustível marítimo, analista ou armador, nossos preços de referência e dados históricos completos garantem que você tome decisões fundamentadas com confiança. Fale conosco para saber mais sobre nossa cobertura do mercado de combustíveis marítimos e como a Platts pode apoiar seu sucesso no mercado de transporte marítimo.

Nosso impacto, em números

Recursos do produto

Tenha acesso a um cenário global diário dos mercados físicos e de atacado de combustíveis marítimos, fornecendo os preços mais recentes de combustíveis marítimos por especificação para os principais portos e insights sobre os fatores que os impactam. Seja você um trader de combustível marítimo, analista ou armador, oferecemos a confiança de que você precisa para tomar decisões fundamentadas com segurança.

Por que este produto?

Preços spot diários

Acesse nossas avaliações de combustíveis marítimos e os benchmarks reconhecidos pelo setor como referência

Avaliações de preços diárias

Para aumentar a confiança nas negociações contratuais, tendo os preços globais mais recentes em mãos

A volatilidade do preço do combustível marítimo

A pressão é constante, portanto, certifique-se de ter os dados corretos para minimizar o risco de impactos adversos

Dados para criar suas próprias previsões

Aproveite nossos vastos dados históricos

Desenvolva estratégias de negociação

Para se manter competitivo, acompanhar fluxos de comércio que mudam drasticamente e gerenciar a exposição à volatilidade de preços

Transparência

Tire o máximo proveito de condições de igualdade com preços e metodologias transparentes.

Desenvolva uma robusta estratégia de precificação e de negócios

com base em avaliações diárias e históricas de preços spot e contratuais

Regulamentações

Prepare-se para os efeitos de novas regulamentações nos mercados de commodities.

Informações em tempo real

Dados diários por toda a sua empresa, no momento e no formato que lhe convier

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluções de API

Nuvem

Feed de dados

Desktop e dispositivo móvel