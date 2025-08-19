Com os fluxos de comércio mudando drasticamente e maior exposição à volatilidade de preços, você precisa acompanhar o mercado de combustíveis marítimos com informações de preços oportunas e precisas. Nossas avaliações de preços abrangentes, baseadas em ampla pesquisa de mercado, entregam a você os movimentos e tendências de preços mais recentes, essenciais para um planejamento e desenvolvimento de estratégias eficazes.



Cobrimos mais de 65 dos portos mais movimentados do mundo em seis regiões, incluindo o Golfo Árabe, o Leste Asiático, o Norte da Europa, o Mediterrâneo, os EUA e o Canadá, e a América do Sul. Nossas atualizações diárias dos preços físicos do combustível marítimo por especificação — incluindo óleo combustível intermediário, diesel marítimo e combustível marítimo a 0,5% — oferecem insights fundamentais sobre os fatores que influenciam o mercado.



Seja você um trader de combustível marítimo, analista ou armador, nossos preços de referência e dados históricos completos garantem que você tome decisões fundamentadas com confiança. Fale conosco para saber mais sobre nossa cobertura do mercado de combustíveis marítimos e como a Platts pode apoiar seu sucesso no mercado de transporte marítimo.