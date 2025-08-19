S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Encontre os dados essenciais de combustíveis marítimos em nosso pacote de dados do mercado de transporte marítimo.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Com os fluxos de comércio mudando drasticamente e maior exposição à volatilidade de preços, você precisa acompanhar o mercado de combustíveis marítimos com informações de preços oportunas e precisas. Nossas avaliações de preços abrangentes, baseadas em ampla pesquisa de mercado, entregam a você os movimentos e tendências de preços mais recentes, essenciais para um planejamento e desenvolvimento de estratégias eficazes.
Cobrimos mais de 65 dos portos mais movimentados do mundo em seis regiões, incluindo o Golfo Árabe, o Leste Asiático, o Norte da Europa, o Mediterrâneo, os EUA e o Canadá, e a América do Sul. Nossas atualizações diárias dos preços físicos do combustível marítimo por especificação — incluindo óleo combustível intermediário, diesel marítimo e combustível marítimo a 0,5% — oferecem insights fundamentais sobre os fatores que influenciam o mercado.
Seja você um trader de combustível marítimo, analista ou armador, nossos preços de referência e dados históricos completos garantem que você tome decisões fundamentadas com confiança. Fale conosco para saber mais sobre nossa cobertura do mercado de combustíveis marítimos e como a Platts pode apoiar seu sucesso no mercado de transporte marítimo.
Tenha acesso a um cenário global diário dos mercados físicos e de atacado de combustíveis marítimos, fornecendo os preços mais recentes de combustíveis marítimos por especificação para os principais portos e insights sobre os fatores que os impactam. Seja você um trader de combustível marítimo, analista ou armador, oferecemos a confiança de que você precisa para tomar decisões fundamentadas com segurança.
Acesse nossas avaliações de combustíveis marítimos e os benchmarks reconhecidos pelo setor como referência
Para aumentar a confiança nas negociações contratuais, tendo os preços globais mais recentes em mãos
A pressão é constante, portanto, certifique-se de ter os dados corretos para minimizar o risco de impactos adversos
Aproveite nossos vastos dados históricos
Para se manter competitivo, acompanhar fluxos de comércio que mudam drasticamente e gerenciar a exposição à volatilidade de preços
Tire o máximo proveito de condições de igualdade com preços e metodologias transparentes.
com base em avaliações diárias e históricas de preços spot e contratuais
Prepare-se para os efeitos de novas regulamentações nos mercados de commodities.
Dados diários por toda a sua empresa, no momento e no formato que lhe convier
