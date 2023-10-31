Compreender o contexto é crucial para o comércio eficaz e sua capacidade de identificar oportunidades e limitar riscos impacta diretamente no seu resultado final. Com o GNL diário da Platts, você tem acesso a um resumo diário dos dados de precificação, notícias que movimentam o mercado e a análise mais recente dos fundamentos de oferta e demanda. Não fique para trás no mercado global de GNL em constante evolução, certifique-se de estar por dentro de tudo para negociar com confiança.