O Alerta de GNL da Platts oferece cobertura diária dos mercados de GNL, informando traders, gestores de risco, analistas e executivos de energia, por meio de um conjunto abrangente de informações críticas sobre os mercados globais e regionais de GNL.

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Este relatório faz parte do nosso produto Market Insights – GNL.