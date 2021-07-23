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Resumo diário de dados de precificação e notícias que movimentam o mercado dos especialistas em mercado de GNL.
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O Alerta de GNL da Platts oferece cobertura diária dos mercados de GNL, informando traders, gestores de risco, analistas e executivos de energia, por meio de um conjunto abrangente de informações críticas sobre os mercados globais e regionais de GNL.
Desde informações atualizadas sobre negócios em tempo real, notícias de última hora e análise de mercado até as mais recentes avaliações de preços globais, o Alerta de GNL da Platts fornece informações atualizadas e relevantes para que você fique por dentro dos mercados e tome decisões comerciais importantes com rapidez e clareza.
Este relatório faz parte do nosso produto Market Insights – GNL.
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