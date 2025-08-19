Como fornecedora do benchmark global para GNL, Platts JKM, juntamente a índices de referência regionais para preços de GNL, oferecemos informações úteis que ajudam você a entender os movimentos do mercado e capitalizar com os fluxos comerciais. Nosso serviço de dados de mercado de GNL oferece a transparência necessária para identificar oportunidades, gerenciar cadeias de suprimentos e tomar decisões rápidas no mercado global de GNL.

Com mais de 1.000 ofertas de compra, ofertas de venda e negociações transparentes publicadas mensalmente durante nossa avaliação de fechamento de mercado, juntamente a mais de 800 avaliações de preços diárias, você pode confiar em nossos dados. Contamos com 15 anos de histórico de preços do benchmark Platts JKM e temos mais de 80 participantes de mercado aprovados envolvidos em nosso JKM Market On Close físico e a termo.

Nossa ampla cobertura global inclui 9 benchmarks de preços de GNL em todas as regiões, combustível marítimo de GNL, taxas de frete e contratos físicos futuros de JKM. Junte-se à Platts para se manter à frente no setor de GNL e impulsionar seus negócios.