Com os insights, dados e análises de Refino e Marketing da S&P Global, compreenda as dinâmicas em transformação na cadeia de valor de refino e marketing de petróleo ao redor do mundo.

À medida que a globalização da indústria de refinaria continua a acelerar, os agentes do downstream precisam tomar decisões estratégicas de curto e longo prazo. Nosso serviço de Refino e Marketing fornece uma visão analítica sobre os desenvolvimentos no setor de downstream necessária para embasar decisões de investimento sólidas.

Projeções de oferta e demanda por país para derivados de petróleo e ativos permitem identificar condições de mercado favoráveis a investimentos futuros. Entenda a relação entre a capacidade das refinarias e as racionalizações por unidade; as qualidades do petróleo bruto e das cargas/insumos; as taxas de processamento e de utilização; e os saldos comerciais entre regiões por tipo de produto. Volumes e distribuição de combustíveis automotivos no