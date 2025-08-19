À medida que a demanda global por combustíveis aumenta, manter-se competitivo neste mercado dinâmico é crucial. Com mais de 100 anos de expertise, nossa cobertura de mercado inclui 104 referências de preços da Platts certificadas pela IOSCO e mais de 1.000 avaliações de preços de produtos refinados nos mercados dos EUA, América Latina, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.



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