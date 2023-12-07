A demanda por ácido sulfúrico é impulsionada por seu uso em diversos setores, incluindo:

Químico: Serve como ingrediente essencial na produção de diversos produtos químicos, incluindo fertilizantes, detergentes e resinas sintéticas.

Produção de fertilizantes: É um componente crucial na produção de fertilizantes à base de fosfato de amônio.

Metalúrgico: É utilizado na mineração para lixiviação de minérios e como agente de decapagem para aço.

O mercado global de ácido sulfúrico é influenciado por fatores como crescimento industrial, demanda agrícola e desenvolvimento de infraestrutura. Os preços do ácido sulfúrico podem estar sujeitos a volatilidade devido a fatores como flutuações nos preços do enxofre, desequilíbrios entre oferta e demanda e mudanças nas políticas regulatórias.