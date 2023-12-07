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A demanda por ácido sulfúrico é impulsionada por seu uso em diversos setores, incluindo:
O mercado global de ácido sulfúrico é influenciado por fatores como crescimento industrial, demanda agrícola e desenvolvimento de infraestrutura. Os preços do ácido sulfúrico podem estar sujeitos a volatilidade devido a fatores como flutuações nos preços do enxofre, desequilíbrios entre oferta e demanda e mudanças nas políticas regulatórias.