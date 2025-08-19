A produção de enxofre constitui-se, em sua quase totalidade, como um subproduto da produção de petróleo e gás. Até recentemente, o interesse pelo produto concentrava-se na análise da compatibilidade entre sua disponibilidade e a demanda, particularmente nos mercados estratégicos de fertilizantes e processamento metalúrgico. Com a esperada transição para uma economia de baixo carbono, a produção de enxofre oriunda do processamento de petróleo e gás deverá diminuir, resultando em dinâmicas substancialmente distintas na metade do século 21 em comparação ao século anterior.

A cobertura da S&P Global Energy fornece informações abrangentes e confiáveis sobre os mercados globais de enxofre e ácido sulfúrico. Nossa equipe de analistas especializados oferece avaliações de preços de benchmark do setor, dados em tempo real, tendências de mercado e análises aprofundadas para ajudar você a navegar pelas complexidades desses dois produtos, que abrangem os mercados de fertilizantes, processamento de metais e industrial, sendo o ácido sulfúrico o produto químico inorgânico mais utilizado do mundo.

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