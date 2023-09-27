A potassa é um nutriente vital em fertilizantes, impulsionando o crescimento das lavouras, especialmente para culturas com alta demanda de potássio, como grãos, frutas e legumes. Com o aumento da demanda global por alimentos, a potassa se tornou uma mercadoria agrícola crucial. O mercado de potassa é influenciado por vários fatores: tendências agrícolas, condições climáticas, geopolítica e taxas de câmbio, impactando tanto a oferta quanto a demanda.