A cobertura de potassa da S&P Global Energy oferece informações abrangentes e confiáveis sobre o mercado global de fertilizantes potássicos. Nossa equipe de analistas especializados fornece avaliações de preços benchmark do setor, dados em tempo real, tendências de mercado e análises aprofundadas para ajudar você a navegar pelas complexidades desse importante e frequentemente pouco reportado segmento de fertilizantes. Além da cobertura abrangente do setor predominante de muriato de potássio (MOP, ou cloreto de potássio – KCl), nossos insights e análises também incluem cobertura detalhada de sulfato de potássio (SOP), sulfato de potássio e magnésio (KMS), nitrato de potássio (NOP) e mercados emergentes de polihalita. Os serviços de precificação benchmark são complementados por nossas análises, nas quais oferecemos insights sobre a dinâmica de oferta e demanda, comércio, custos, tendências de preços e desenvolvimentos regulatórios, com um arquivo de dados abrangente que cobre todos os principais produtos e totais agregados para fertilizantes potássicos.

Seja você produtor, comerciante, comprador ou investidor, nossa cobertura de fertilizantes potássicos fornece o conhecimento necessário para tomar decisões informadas e otimizar suas estratégias. Antecipe-se às mudanças do mercado e maximize sua rentabilidade com a cobertura de fertilizantes potássicos da S&P Global Energy.