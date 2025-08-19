A cobertura de fosfatos da S&P Global Energy fornece informações abrangentes e confiáveis sobre o mercado global de fertilizantes fosfatados, bem como sobre os segmentos upstream de rocha fosfática e ácido fosfórico. Nossa equipe de analistas especialistas entrega avaliações de preços benchmark da indústria, dados em tempo real, tendências de mercado e análises aprofundadas para ajudar você a navegar pelas complexidades deste diversificado setor de fertilizantes.

Os fertilizantes fosfatados cobertos incluem os principais fosfatos amoniacados, como fosfato monoamônico e diamônico (MAP e DAP), outros produtos amoniacados ou NP, além dos superfosfatos: superfosfato simples e triplo (SSP e TSP), fosfato de potássio (PK) e fertilizantes NPK. A cobertura upstream inclui rocha fosfática, ácido fosfórico grau fertilizante ou grau comercial (MGA), ácido fosfórico purificado (PPA) e fósforo elementar (P 4 ).

Nossos serviços de avaliação de preços benchmark para fosfatos fertilizantes, rocha fosfática e MGA são complementados por análises de ponta que fornecem insights aprofundados sobre dinâmicas de oferta e demanda, padrões de comércio, estrutura de custos, tendências de preços e alterações regulatórias. Oferecemos dois arquivos de dados abrangentes focados em fosfatos fertilizantes e produtos upstream, assegurando acesso completo às informações essenciais.

Seja produtor, trader, comprador ou investidor, nossa cobertura de fertilizantes fosfat