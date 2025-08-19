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PRODUTOS E SOLUÇÕES
O Refining Scenario Manager (RSM) é sua ferramenta definitiva para otimizar operações de refinaria e estratégias de negociação. O RSM fornece insights quase em tempo real e uma poderosa modelagem de cenários, permitindo simular tudo, desde a precificação de petróleo bruto até a utilização em nível de unidade. Impulsionado pelo software Unified PIMs da Aspen Tech e integrado aos dados de refinaria de alta qualidade da S&P Global, o RSM é uma capacidade robusta de gerenciamento de cenários, adaptável a qualquer configuração de refinaria.
Esteja você ajustando capacidades, realizando análises de paradas programadas ou avaliando projetos de capital, o RSM oferece a flexibilidade e a precisão de que você precisa para obter uma vantagem competitiva. Desbloqueie o potencial da sua refinaria com o RSM e mantenha-se à frente em um mercado dinâmico!
Capacidade dinâmica de gerenciamento de cenários de refino, permitindo a criação e execução de até 15 cenários configurados pelo usuário para uma refinaria e um período selecionados. Interface de usuário simples na S&P Global Energy Core, ilustrando os dados base da S&P Global para refinarias selecionadas — com a capacidade de inserir e substituir parâmetros relacionados a:
Com a capacidade de inserir e substituir parâmetros relacionados a:
Os resultados de cenários são gerados com os modelos e bancos de dados aprofundados de refinaria da S&P Global, integrados ao mecanismo PIM