O Refining Scenario Manager (RSM) é sua ferramenta definitiva para otimizar operações de refinaria e estratégias de negociação. O RSM fornece insights quase em tempo real e uma poderosa modelagem de cenários, permitindo simular tudo, desde a precificação de petróleo bruto até a utilização em nível de unidade. Impulsionado pelo software Unified PIMs da Aspen Tech e integrado aos dados de refinaria de alta qualidade da S&P Global, o RSM é uma capacidade robusta de gerenciamento de cenários, adaptável a qualquer configuração de refinaria.

Esteja você ajustando capacidades, realizando análises de paradas programadas ou avaliando projetos de capital, o RSM oferece a flexibilidade e a precisão de que você precisa para obter uma vantagem competitiva. Desbloqueie o potencial da sua refinaria com o RSM e mantenha-se à frente em um mercado dinâmico!