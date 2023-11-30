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O portal de dados de oferta mundial de petróleo da Platts é um banco de dados poderoso, que fornece previsões da S&P Global Energy e dados históricos da oferta mundial de petróleo.