Fale conosco

Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.

Falar com a equipe de vendas Fale conosco  ( 08007528878 )

NESTA PÁGINA

Panorama geral

O serviço de dados de mercado do Platts eWindow oferece visibilidade imediata da formação de preços. Ao fornecer acesso instantâneo aos dados do Platts eWindow, compartilhados durante o Platts Market on Close (MOC), este serviço permite realizar análises históricas de negociações para acompanhar os desenvolvimentos do mercado à medida que eles ocorrem.