O serviço de dados de mercado do Platts eWindow oferece visibilidade imediata da formação de preços. Ao fornecer acesso instantâneo aos dados do Platts eWindow, compartilhados durante o Platts Market on Close (MOC), este serviço permite realizar análises históricas de negociações para acompanhar os desenvolvimentos do mercado à medida que eles ocorrem.