S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Produto
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
O serviço de dados de mercado do Platts eWindow oferece visibilidade imediata da formação de preços. Ao fornecer acesso instantâneo aos dados do Platts eWindow, compartilhados durante o Platts Market on Close (MOC), este serviço permite realizar análises históricas de negociações para acompanhar os desenvolvimentos do mercado à medida que eles ocorrem.