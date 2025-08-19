Em um ambiente de mercado que gera muitas incertezas, as soluções para gestão de risco da S&P Global oferecem uma fonte de dados independente e verificável para um respaldo em todos os processos da gestão de risco.

Impulsione sua estratégia no mercado de petróleo com a cobertura abrangente do Platts Oil Forward Curves. Oferecemos mais de 350 curvas forward de petróleo bruto e mais de 15.000 pontos de dados individuais nos mercados da Ásia, Europa, Oriente Médio, África (EMEA) e Américas. Nossas soluções completas de dados de mercado para gestão de risco proporcionam segurança para que você tome decisões assertivas em um ambiente volátil.



Nossas análises avançadas do mercado de petróleo oferecem informa