Com uma assessoria confiável para a transição de capital, profissionais de finanças, bancos e investimentos podem navegar pelo cenário energético em rápida evolução. Você pode maximizar oportunidades e minimizar riscos para decisões de investimento em infraestrutura, ativos ou valores mobiliários. O mercado de energia é um ecossistema complexo e volátil, influenciado por diversos fatores, como geopolítica, avan