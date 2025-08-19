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Panorama geral

O panorama global Platts de poliolefinas fornece uma análise trimestral de oferta e demanda com horizonte de 10 anos para polietileno e polipropileno, e uma perspectiva de curto prazo para etileno e derivados, e para propileno e derivados — oferecendo insights, dados integrados e contato direto com nossos analistas.