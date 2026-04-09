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Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
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AVALIAÇÃO DE PREÇO
O índice de preço de minério de ferro mais referenciado do mundo, desde 2008.